L’assemblée publique du 13 février en bref: Sainte-Julie appuie le projet de nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 13 février dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• La Ville appuie le projet de nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur en prenant en considération le fait que ce projet résulte d’une concertation des différentes parties prenantes et qu’il générera plusieurs retombées positives dans la région, incluant la création de milliers d’emplois.

• Le conseil a proclamé les 12, 13, 14, 15 et 16 février les Journées de la persévérance scolaire et a remercié tous les intervenants qui, par leurs gestes, appuient les jeunes vers la persévérance scolaire.

• Les élus ont autorisé le trésorier à emprunter temporairement, par voie de découvert de compte et au besoin seulement, les sommes suivantes : 1 700 000 $ pour payer le coût des travaux de réfection du boulevard des Hauts-Bois, côté sud, entre la rue Gilles-Vigneault et l’avenue du Lac; 475 000 $ pour payer la construction d’une aire de jeux d’eau incluant les accessoires dans le parc Joseph-Véronneau; 854 000 $ pour payer le coût des travaux de réfection sur la rue Nobel, de l’adresse 2001 au chemin du Fer-à-Cheval; 697 000 $ pour payer le coût des travaux de construction et de réfection de bordures, trottoirs, pavage et de pistes cyclables à divers endroits sur le territoire.

• Le conseil a accepté la proposition de contrat d’entretien d’été des infrastructures routières de la route 229, ainsi que des chemins de Touraine et de la Belle-Rivière présentée par le ministère des Transports pour la saison 2018-2019, pour un prix forfaitaire de 26 548,98 $ à être versé à la Ville.

• Sainte-Julie a appuyé le projet d’aménagement d’un terrain de soccer synthétique à l’école du Grand-Chêne afin que ce projet puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréative–phase IV.

Règlements

• Le conseil a adopté des règlements pour : permettre selon certaines conditions les postes de taxi dans le cadre du travail à domicile; permettre que les activités artisanales ou artistiques complémentaires à l’usage résidentiel en zone agricole puissent occuper la totalité de la superficie du sous-sol d’une résidence; permettre dans le secteur de la rue Léonard-De Vinci les activités de « fondations et organismes de charité » à titre d’usage spécifiquement permis, et ce, à des fins de bureaux seulement; ajuster les normes relatives au lotissement, spécifiquement quant au frontage minimal requis d’un terrain intérieur pour un usage de la classe C3 : Hébergement, dans le secteur du nouveau terminus; autoriser les usages dont l’activité principale est la danse, les bars à spectacles et les salles de danse et discothèques (sans nudité), en plus des bars, dans le secteur de la rue Léonard-De Vinci; intégrer des dispositions relatives aux usages artisanaux et artistiques à l’intérieur d’un bâtiment accessoire en zone agricole, tout en préservant la quiétude d’un secteur. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

À propos des pannes d’électricité

Dans le mot de la mairesse envoyé par courriel aux citoyens inscrits, Suzanne Roy a fait le point au sujet des pannes d’électricité survenues récemment. « Les épisodes de verglas survenus à la fin janvier ont coïncidé avec des pannes électriques pour plusieurs résidents du Domaine des Hauts-Bois qui ont alors vécu une désagréable impression de déjà-vu, sachant que le réseau électrique de ce secteur a connu certains problèmes par le passé. »

« La situation s’était bien sûr améliorée suite à des interventions d’Hydro-Québec, mais la longue panne d’électricité survenue dans la nuit du samedi 27 janvier au dimanche 28 janvier a fait déborder le vase pour plusieurs résidents du secteur qui m’ont interpellée à cet effet. Tel que je l’ai expliqué sur ma page Facebook personnelle la semaine dernière, je suis alors intervenue personnellement auprès d’Hydro-Québec afin de m’informer des raisons de cette panne mais aussi, et surtout, des moyens pris par la société d’État pour éviter ce type de situation à l’avenir. »

« Voici les explications qui m’ont été transmises par Hydro-Québec : d’abord, contrairement à ce que nous avons tous pensé d’emblée, ce n’est pas le verglas ou la végétation qui a causé la dernière panne; c’est plutôt le bris d’un isolateur. Dans les minutes qui ont suivi la panne, Hydro-Québec a déployé des équipes sur place pour rétablir la situation. Ces employés ont alors été ralentis par la présence de glace au sol, la localisation du réseau en arrière-lot des terrains, la noirceur, la pluie, etc. De plus, le bris nécessitait le remplacement d’équipements majeurs, dont un transformateur. C’est ce qui explique la durée de la panne. »

« Ceci dit, Hydro-Québec m’a assurée qu’elle comprend très bien la situation et que, pour cette raison, elle entreprend d’autres travaux pour améliorer le réseau. Ainsi, elle installera des appareils supplémentaires de sectionnement et de protection télécommandés sur cette portion du réseau. Ces appareils viendront notamment réduire la portée des pannes qui surviendront dans le futur, de sorte qu’elles affecteront beaucoup moins de citoyens à la fois. »

« En parallèle, Hydro-Québec poursuit l’inventaire, l’élagage et l’abattage des arbres et branches pouvant constituer un risque pour ce réseau. Le prochain exercice d’élagage est ainsi prévu en 2019. À cet effet, je remercie tous les citoyens qui ont accepté qu’Hydro-Québec intervienne sur leurs arbres; c’est une condition essentielle à la réduction des risques de panne dans le secteur. »

« Je suis très heureuse de voir qu’Hydro-Québec prend la situation au sérieux et déploie des mesures additionnelles pour éviter les pannes autant que possible et en réduire la durée. Je vous assure toutefois que je continuerai de suivre la situation de très près car c’est un service très important pour notre qualité de vie. »