L’artiste-peintre Ghislaine Pilotte expose ses oeuvres du bureau du député Barsalou-Duval

Le vernissage de la peintre Ghislaine Pilotte s’est tenu le vendredi 8 décembre dernier au bureau de circonscription du député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères. L’exposition Diversité regroupe 24 œuvres originales, allant des fleurs colorées aux animaux domestiques amusants. Énergie, surprises et joie de vivre se dégagent du style de l’artiste qui utilise des médiums variés et complexes pour arriver à un résultat unique. L’artiste exposera ses tableaux jusqu’à la fin de février 2018.

« L’événement a été une belle réussite, avec la présence entre autres, des deux députés de la région, M. Stéphane Bergeron et M. Barsalou-Duval. J’en suis sortie toute ravie et reconnaissante du fait que nos députés donnent une vitrine aux artistes de chez-nous. Les artistes de la région forment une grande communauté qui se tient, qui grandit et qui évolue ensemble et nous apprécions le support de nos élus », a déclaré Ghislaine Pilotte.

« Diversité est une exposition réconfortante car elle nous égaie par ses couleurs vives et suscite le rire par ses thèmes insolites. C’est un vrai plaisir que d’être entouré des œuvres de madame Pilotte et je suis fier de pouvoir le partager avec le public. J’espère que l’exposition attirera un grand nombre de visiteurs, car elle mérite d’être vue par tous les citoyens de la circonscription », a indiqué le député Xavier Barsalou-Duval.

Dans un souci d’encourager les arts dans la région, le député reçoit dans ses bureaux, quatre artistes par année. Ceux-ci organisent un vernissage pour lancer une exposition de leurs œuvres pendant trois mois. La prochaine exposition débutera en mars 2018. Les artistes qui seraient intéressés à cette activité sont invités à contacter Carole Audet, au bureau de circonscription, au numéro 450 652-4222 ou à l’adresse xavier.barsalou-duval.c1@parl.gc.ca.

(Source : bureau de circonscription du député Xavier Barsalou-Duval)