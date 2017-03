L’artiste-peintre Claude Chartier présente ses récentes productions à la Galerie Vincent-d’Indy

Vernissage le dimanche 12 mars, à 13 h

Après une première exposition tenue en 2015 à la Galerie Vincent-d’Indy, l’artiste-peintre Claude Chartier propose ses plus récents tableaux en cette même salle durant le mois de mars. Pour l’occasion, il a rassemblé 46 oeuvres de différents formats qui ont en commun des traits de couleur noire. De style abstrait, sa peinture met en valeur plusieurs monochromes avec quelques touches colorées, beaucoup de tons de gris, parfois associés à du blanc.

Ce résident de Boucherville aime peindre sous l’impulsion du moment en explorant l’émotion qui jaillit. Le geste s’impose à coup de traits. Certains points similaires s’observent d’un tableau à l’autre, comme s’il cherche à créer une signature, que ce soit par le choix des couleurs ou la structure des formes. Précisons que cette nouvelle série de tableaux a été produite en 2016.

M. Chartier a fait carrière en illustration publicitaire et en graphisme. Sa démarche en arts visuels l’a conduit à entreprendre un style qu’il veut plus personnel. Pour lui, la peinture représente l’expression libre de la technique du dessin, de la composition et de la création d’une image en art visuel. Son médium favori est l’acrylique. L’exposition en cours se poursuivra jusqu’au 2 avril.