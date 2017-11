L’artiste peintre Claire Desjardins puise son inspiration dans la musique

La musique figure au centre des oeuvres de l’artiste peintre Claire Desjardins. Pour la nouvelle exposition présentée à la galerie Vincent-d’Indy, celle-ci a rassemblé une trentaine de tableaux dans lesquels elle amalgame des extraits de partitions anciennes, du tissu, des cordes de guitares, du papier, du bois et autres matières qui lui tombent sous la main. « Ces matières me servent à exprimer profondeur, formes, couleurs, aspérités, brisures et leur présence correspond à ma curiosité et mon goût de l’aventure », explique-t-elle.

Sur le plan des couleurs, tous les tableaux se concentrent sur le contraste, c’est-à-dire le noir et le blanc, le yin et le yang. Le style se veut épuré. Certaines oeuvres ont un caractère tridimensionnel comme un cadre placé dans un autre cadre. Les formes géométriques bien déterminées sont aussi omniprésentes dans plusieurs tableaux.

En explorant ce thème, Claire Desjardins a tenté de faire une analogie entre les difficultés liées à l’apprentissage du piano, en l’occurrence la discipline et celles associées à la vie. Elle intègre de nombreux symboles découlant de la notation musicale, s’amuse avec les formes, crée un rythme et des ambiances qui lui sont propres. « Je veux amener l’observateur à ressentir l’émotion et l’effervescence suscitées par cette représentation de la musique », ajoute Mme Desjardins.

Cette exposition se poursuivra jusqu’au 7 janvier prochain.

Vernissage le dimanche 3 décembre