L’artiste-peintre Christiane Frigault inspirée par les voyages

Désormais à la retraite après avoir fait carrière comme infirmière, l’artiste-peintre Christiane Frigault s’accorde quelques mois par année pour effectuer des voyages dans des contrées lointaines qui l’attirent. Lors de ses périples à l’étranger, elle visite des endroits hors des sentiers communs, rencontre les populations locales et réalise une série de photographies des personnalités qui retiennent son attention. À partir de ces scènes captées sur le vif, elle transpose ses sujets sur toile et traduit l’émotion qu’elle a ressentie lors de ces rencontres touchantes. Pour la nouvelle exposition présentée jusqu’au 20 août à la galerie Vincent-d’Indy, Mme Frigault a rassemblé prés d’une trentaine d’oeuvres qu’elle propose au public.

Des scènes pittoresques de la vie en campagne au Vietnam font preuve d’un grand réalisme. «Dans ce pays, la vie est difficile : les gens n’arrêtent pas de travailler. Tout le monde est en attente de quelque chose de meilleur. Ça vient me chercher», relate notre interlocutrice. Le regard triste des personnages qu’elle peint met cette émotion en perspective.

Les costumes que revêtent les personnages ont une allure traditionnelle, presque folklorique. Tous ces détails fascinants sont reproduits avec justesse dans les tableaux. L’artiste intègre des objets dans la toile afin d’apporter une autre dimension à ses créations. Par exemple, si un personnage transporte un panier sur son dos. un panier d’osier est installé sur le tableau, à l’endroit approprié. En ayant recours à ce procédé, Mme Frigault cherche à accrocher le regard du spectateur.

Au cours des dernières années, cette artiste-peintre a tenu quelques expositions sur la Rive-Sud, notamment à Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville. Les Bouchervillois ont l’occasion de découvrir ses oeuvres à leur tour.