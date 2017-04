L’artiste peintre bouchervillois François Faucher choisi par l’OME en France

Depuis plusieurs années, l’artiste-peintre François Faucher met en scène sur ses tableaux des musiciens fantaisistes et des instruments de musique éclatés dont il a fait sa marque de commerce. Autant ses personnages que les objets qui les accompagnent portent la signature du «vibrationnisme», un style qu’il explore depuis longtemps. Or, un organisme français, l’OME (Organisation de la musique en entreprise) reconnaît désormais le type de peinture de M. Faucher comme un style dominant qui marque le 21e siècle. De quoi réjouir le principal intéressé qui célèbre ses 40 ans de carrière en arts visuels cette année!

L’Organisation de la musique en entreprise s’est donnée pour mission d’utiliser la musique comme moyen de rapprocher les employés et les chefs d’entreprise en les amenant à jouer ensemble dans des orchestres ou dans des chorales. Elle prépare des concerts dans lesquels ces ensembles se produisent. Plusieurs projets de cet ordre se préparent.

En visite au Québec durant l’été 2016, la présidente de l’OME, Solange Rilos Letourneur, a eu l’occasion de voir des tableaux de M. Faucher et en a été impressionné. Faut-il préciser qu’elle recherchait depuis deux ans un peintre qui mettait la musique au centre de ses oeuvres. Cette même journée, elle a contacté l’artiste pour le rencontrer et le connaître. «Le soir même, je dînais avec l’artiste … nous étions une bonne quinzaine à discourir sur la vibration de la musique, la peinture, l’écriture, la danse et le dessin», relate Mme Rilos Letourneur.

Après avoir tissé de chaleureux liens entre eux, le peintre bouchervillois et la présidente de l’OME se sont donné rendez-vous en France afin d’élaborer un certain nombre de projets. Depuis ce temps, l’OME fait la promotion du travail de M. Faucher auprès des entreprises françaises. Le père du «vibrationnisme» est devenu le peintre officiel de l’OME.

L’OME prévoit présenter un concert avec chorale dans quelques mois sur l’Esplanade de La Défense, le quartier d’affaires de Paris. Les tableaux de François Faucher serviront de support visuel lors de cette prestation. Il est aussi question que l’artiste produise une fresque en direct pendant la représentation musicale.

En France

M. Faucher n’en est pas à ses premières armes dans l’Hexagone. Il a participé à des salons de peinture outre-Atlantique depuis le début des années 2000. Ses toiles sont actuellement accrochées aux murs de huit galeries là-bas. Après avoir connu du succès à une première exposition à Boucherville, il s’est envolé au pays de ses ancêtres afin de percer le marché de l’art en Europe. Il a investi d’importantes sommes pour cette démarche. Depuis cette époque, il a établi un réseau de contacts avec des propriétaires de galeries d’art. Il prévoit retourner en France au mois de juin.

D’ici là, il prépare une toute nouvelle exposition à la Galerie Vincent-d’Indy, à Boucherville. Celle-ci coïncidera avec le 15e anniversaire de ce lieu d’exposition dont il a été le premier à y présenter son travail. Il peint toujours ses musiciens fantaisistes et ses instruments de musique distrayants. Toutefois, il adopte de nouveaux coloris en mettant l’accent sur les tons bleutés. Il ajoute également des scènes de nuit. Cette exposition se tiendra su 5 au 30 avril. Vernissage : le 9 avril.