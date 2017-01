L’artiste bouchervilloise Nathalie Bruggeman présente sa première exposition solo

Vernissage le dimanche 15 janvier, à 13 h à la Galerie Vincent-d’Indy

Autodidacte, l’artiste-peintre Nathalie Bruggeman a rassemblé 19 tableaux produits au cours de la dernière année pour sa première exposition solo en carrière. Cette résidente de Boucherville s’intéresse aux arts visuels depuis longtemps et fabrique également des bijoux dont certains spécimens sont en montre pour l’occasion. Ses toiles de style abstrait ont comme dénominateur commun le choix des couleurs – blanc, noir, rouge, gris – et l’intégration de différents matériaux qui créent une texture au final.

«Je choisis ces couleurs parce qu’elles produisent un effet zen; c’est en lien avec mes origines japonaise-hongroise-belge», précise la jeune femme. Devant une toile vierge, elle amorce son travail en créant au point de départ des textures à l’aide de morceaux de bois, de pièces de métal, de cuir, de pierres semi-précieuses ou de cristaux Swarovski. Par la suite, elle applique les couleurs et différents finis, soit mats ou lustrés. Tout est réfléchi, calculé, mûri et maîtrisé. Terminer un tableau lui demande en moyenne trois semaines de travail.

Après avoir exploré le dessin pendant longtemps, Nathalie Bruggeman a développé un intérêt pour la peinture. Elle puise son inspiration dans son quotidien. En observant différents objets dans la nature, elle transforme en art les éléments qui accrochent son regard. Elle cherche à reproduire un équilibre dans ses tableaux, comme les forces de la nature, le yin et le yang.

Cette enseignante à la maternelle fait aussi beaucoup d’arts visuels avec les enfants. La spontanéité de ses élèves la réjouit. Voilà une autre de ses sources d’inspiration.