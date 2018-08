L’artiste bouchervilloise Julie Lequin reçoit une bourse de soutien de 5000 $

Un nouveau programme de la Ville de Boucherville permet d’aider financièrement des artistes locaux. Intitulé Prix de reconnaissance en culture, celui-ci se traduit par la remise d’une Bourse de soutien à la création d’une valeur de 5000 $ à des artistes, auteurs, collectifs ou organismes culturels professionnels, toutes disciplines confondues, pour la réalisation d’une œuvre en lien avec leur démarche artistique ou littéraire. Ce programme est une initiative du comité consultatif des arts de Boucherville.

Julie Lequin est la première récipiendaire de cette aide pour laquelle trois personnes avaient déposé un dossier. Celui retenu par le jury présentait une série de dessins aquarelles. Détentrice d’un baccalauréat en arts de l’Université Concordia et d’une maîtrise en arts du Art Center College of Design en Californie, Mme Lequin est une artiste multidisciplinaire qui manie l’art de la vidéo, la performance, la sculpture, le dessin, l’écriture et la conception d’accessoires et de costumes. Elle a à son actif près d’une trentaine d’expositions et est récipiendaire de plusieurs prix et bourses dont notamment des bourses de productions du California Community Foundation, de la SODEC et du Conseil des arts du Canada. Son travail est reconnu aux États-Unis et au Canada. Le jury a tenu à l’encourager dans sa démarche créative.

Ses oeuvres se sont retrouvées dans le catalogue Younger Than Jesus Artist Directory édité par Phaidon & New Museum et dans des publications telles que Art Papers, C Magazine et Etc-revue de l’art actuel. Depuis 10 ans, cette Bouchervilloise a été artiste en résidence à Yaddo, Art Omi, Macdowell Colony, Cow House Studios, au Studio du Québec à Mexico City, au HIAP à Helsinki ainsi qu’aux Récollets, à Paris. Elle a récemment exposé à Montréal, Winnipeg et Sarajevo en plus d’avoir participé à la Triennale Banlieue présentée tout l’automne à la Maison des Arts de Laval.

Le Prix de reconnaissance en culture s’adresse à des créateurs de toutes les disciplines artistiques : arts visuels, arts médiatiques, cinéma, danse, littérature, métiers d’art, musique et théâtre. Il comporte deux catégories : Bourses de reconnaissance et Bourses de soutien à la création.