L’année scolaire 2017-2018 s’amorce à la Commission scolaire Marie-Victorin

La rentrée scolaire se déroule le mercredi 30 août pour plus de 36 500 élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV). La CSMV offre des services éducatifs à la population des villes de Brossard, de Saint-Lambert et de Longueuil (arrondissements de Greenfield Park, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil). La clientèle issue de l’immigration représente 53,1 % de la population scolaire et provient de 80 pays. Plus de 29 % des élèves n’ont pas le français comme langue maternelle. Par ailleurs, ce sont 4 500 employés réguliers qui contribuent à sa mission éducative. La CSMV, avec un budget de 419 millions de dollars, se positionne comme l’un des plus importants employeurs de la Rive-Sud.

Parmi les grands chantiers de l’année 2017-2018, il faut mentionner :

l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite (nouveau plan stratégique 2018-2023);

le plan d’organisation scolaire au primaire : élaboration du projet de la nouvelle école primaire Multisport dans l’arrondissement de Saint-Hubert;

le bilan du plan d’organisation scolaire au secondaire après 5 ans des couleurs écoles et ses impacts sur la réussite des élèves;

les ajouts d’espaces : construction du nouveau centre de formation professionnelle en alimentation et hôtellerie dans l’arrondissement de Saint-Hubert et la poursuite de l’élaboration du projet de la nouvelle école alternative primaire-secondaire à Greenfield Park;

l’atteinte de l’équilibre budgétaire.

Agrandissement d’une école primaire

La CSMV a complété des travaux d’agrandissement de l’école primaire Saint-Romain, située à Longueuil. Ce projet représente un investissement d’un peu plus de 10 M$. À compter de la rentrée, les élèves et le personnel enseignant bénéficieront de cet investissement important qui a notamment permis de doubler la capacité d’accueil de l’école, en plus d’ajouter de nouveaux espaces (nouvelle bibliothèque, nouvelle cour intérieure, etc.). L’école compte maintenant 4 classes de préscolaire et 24 classes du primaire.

Portes ouvertes des écoles secondaires

Les portes ouvertes des écoles secondaires se tiendront à compter du 14 septembre. Enseignement régulier, éducation internationale, science, arts, musique, sports, informatique et communications composent l’éventail de projets qui s’offrent aux élèves du territoire qui s’apprêtent à faire leur choix d’école secondaire.

À la section www.csmv.qc.ca/secondaire du site Internet de la CSMV, on peut voir les dates des portes ouvertes de chaque école secondaire et, s’il y a lieu, des examens d’admission pour les projets pédagogiques particuliers. On peut également consulter la plus récente brochure du secondaire, de même que les vidéos promotionnelles de chacune des écoles secondaires.