L’ancien poste de police de Boucherville deviendra un centre de formation

L’ancien poste de police de Boucherville, situé sur le chemin du Lac, subira des transformations majeures l’an prochain. L’édifice est appelé à devenir un centre de formation du personnel du Service de police de l’agglomération de Longueuil. Certains locaux serviront aux autres services de l’agglomération. Seul le centre de détention existant sera maintenu à titre d’espaces de détention de débordement.

À la fin septembre, le conseil d’agglomération a entériné un règlement pour autoriser ces modifications à venir. La mise à niveau projetée rendra l’immeuble conforme pour l’usage prévu et pour les locaux de détention. Les travaux en assureront la pérennité pour les prochaines décennies, a confirmé un porte-parole de la Ville de Longueuil.

Lorsque les modifications auront été terminées, le bâtiment revampé comportera des salles de classe, des salles d’entraînement, une aire de repas, des espaces administratifs et des locaux de service. Le devis prévoit le réaménagement et la mise à niveau des locaux et de la structure par un renforcement parasismique d’un côté du bâtiment, le remplacement de la fenestration et la mise en place de nouvelles portes extérieures.

À ces réfections s’ajouteront la mise à niveau de la salle de tir et du centre de détention de débordement de même que des améliorations touchant le système de ventilation et ceux de l’accès et de la sécurité, sans oublier des réfections majeures des systèmes mécaniques, de contrôle et d’électricité. Le coût total du projet est estimé à 4 292 000,00 $. Le futur centre de formation des policiers devrait être prêt à accueillir le personnel au début de l’année 2019. Les locaux de cet ancien poste de police sont actuellement vacants. Le centre de détention existant est utilisé à titre de locaux de détention de débordement.