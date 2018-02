Le lanceur varennois Simon Lusignan reçoit une bourse d’excellence académique

Crédit photo : Courtoisie

La Fondation Palestre Nationale (FPN) a remis récemment 30 000 $ à 20 jeunes étudiants/athlètes prometteurs identifiés Espoir par leur fédération respective, dans le cadre de la 4e édition de son programme de bourses au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ). Parmi eux, on remarque tout particulièrement un jeune lanceur de Varennes très talentueux, Simon Lusignan, qui a obtenu une bourse d’excellence académique.

Ce joueur de baseball n’a que 14 ans, mais il affiche déjà un parcours des plus impressionnants. Couronné Champion canadien avec les Patriotes midget AAA et Vice-champion du tournoi T12 regroupant les meilleurs espoirs canadiens, avec l’équipe « Futures », le lanceur a attiré bien des regards, car il a eu des discussions avec deux dépisteurs des ligues majeures de baseball malgré le fait qu’il n’a que 14 ans.

En plus de bien performer dans son sport, l’étudiant en 3e secondaire à l’école De Mortagne maintient une moyenne académique de 85 %. Le Varennois a entrepris un programme de musculation, tout en travaillant à perfectionner sa technique comme lanceur. Son objectif est de lancer à 90 miles à l’heure, lui dont le tir atteint présentement 86 m/h. Simon veut aussi jouer au sein de l’équipe canadienne, puis un jour dans les ligues majeures.

Un autre de ses objectifs serait de poursuivre ses études dans un collège ou une université américaine qui lui permettrait de parfaire son apprentissage au baseball et aussi d’entreprendre une carrière d’enquêteur dans un service de police.

Lors de la remise des bourses, le président de la Fondation de l’athlète d’excellence, Claude Chagnon, s’est dit fier de compter la Fondation Palestre Nationale parmi les partenaires de la FAEQ.

« La Palestre Nationale, rappelons-le, fait partie de l’histoire sportive de la Belle Province. Nous sommes ravis de partager nos valeurs avec cette institution grâce à son Programme de bourses, d’autant plus que la Fondation a accepté qu’il soutienne de très jeunes étudiants/athlètes. Souvent, ceux-ci n’ont pas accès à un grand appui financier au-delà de celui de leurs parents. »