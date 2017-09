Lancement des travaux pour la création d’un Bureau d’inspection contractuelle à Longueuil

Crédit photo : Ville de Longueuil

(Communiqué de la Ville de Longueuil)

Le comité exécutif de la Ville de Longueuil a donné le mandat à la direction générale de lancer les travaux menant à la création d’un Bureau d’inspection contractuelle (BIC), un mécanisme d’inspection indépendant concernant l’octroi et l’exécution de tout contrat avec les fournisseurs de la Ville. Cet organisme, dont la mise en place est souhaitée pour le début 2018, veillera notamment à la lutte à la corruption et à la collusion dans toutes les étapes du processus contractuel.

« Notre administration a toujours su agir en fonction des plus hauts standards d’éthique et nous sommes extrêmement fiers que Longueuil ait su éviter certains dérapages qui ont ébranlé le monde municipal ces dernières années. Mais, nous le savons, la corruption et la collusion sont des fléaux universels, et nous ne devons jamais baisser la garde. C’est pourquoi nous croyons qu’un Bureau d’inspection contractuel sera un ajout important aux outils dont nous disposons déjà pour assurer l’intégrité de notre processus contractuel. Il s’agit d’une formule permanente qui aura un maximum d’impact et qui peut être mis en place rapidement », a affirmé la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

En plus d’être le gardien de la bonne marche de tout le processus d’octroi de contrats, le BIC aurait comme mandat de faire toute recommandation susceptible d’améliorer ses pratiques et de les rendre étanches vis-à-vis ceux qui chercheraient à déjouer le système. À ce titre, le BIC devrait recenser les meilleures pratiques en la matière, notamment l’adoption de normes internationales reconnues, et faire des propositions à l’administration en ce sens.

La Ville de Longueuil octroie en moyenne 350 nouveaux contrats annuellement à la suite d’appels d’offres représentant environs 120 M$. À la suite du mandat confié par le comité exécutif, la direction générale de la Ville de Longueuil proposera un plan d’affaires pour la mise en place d’un BIC qui, s’il est entériné, pourra être inclus dans le budget 2018 de la Ville de Longueuil.