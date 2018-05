Lancement du projet Le coin des apprentis sages!

Marion Drouin Laberge, coordonnatrice du projet Mission 005!, est très fière de ses petits derniers : un qu’elle porte dans son ventre et qui devrait faire son apparition très bientôt, et l’autre qui est une zone de jeu favorisant la stimulation du langage, Le coin des apprentis sages!

Le projet de zone de jeu est une initiative de la Table enfance famille des Seigneuries et il est né d’un désir commun entre les bibliothèques de Boucherville, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères d’offrir à leur population un tel coin qui favorise le développement de l’enfant.

Comme l’a expliqué Marion Drouin Laberge, le coin des apprentis sages est un espace dédié au jeu pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents. Les jeux sélectionnés favorisent au minimum un des six objectifs de développement du langage, soit stimuler les habiletés préalables à la communication; la compréhension du langage par les questions et les consignes; l’expression des mots; l’acquisition des sons; la production de phrases; la production d’un discours plus complexe.

Il est à noter que le projet Le coin des apprentis sages a été réalisé par Véronique Frenette, psychoéducatrice à la Table enfance et famille des Seigneuries et tout son contenu a été validé par Annie Lauzon, orthophoniste. Quant à la conception visuelle, elle est le fruit de MPBArtwork.

« En m’amusant avec les différents jeux afin de faire une sélection, j’ai découvert que j’avais un enfant en moi! », de rire Véronique Frenette, qui a misé sur les produits québécois.

Elle a expliqué que chaque jeu est classé par groupe d’âge avec code de couleur, soit de 0 à 2 ans, de 2 à 3 ½ ans et de 3 ½ à 5 ans. Chacun des jeux est accompagné d’une fiche explicative pour stimuler davantage le langage. « Si votre enfant est attiré par un jeu et qu’il ne fait pas partie de sa catégorie d’âge, il ne faut pas le restreindre », prévient-elle.

Les deux femmes ont rappelé que Le coin des apprentis sages s’inspire de l’Espace Biblio-jeu de Trois-Rivières. Il est présentement disponible gratuitement dans les bibliothèques de Boucherville, Contrecœur et Sainte-Julie. À Saint-Amable et Varennes, l’espace sera ouvert au cours du mois de mai et juin, tandis qu’à Verchères, le coin sera disponible selon des plages horaires à partir du 25 juin prochain.