Lancement officiel réussi de la campagne électorale de la candidate de la CAQ, Suzanne Dansereau

Crédit photo : Courtoisie

En présence de la députée de Montarville, Nathalie Roy, c’est avec fierté que Madame Suzanne Dansereau a fait le lancement officiel de sa campagne électorale le vendredi 16 mars 2018. Devant plusieurs militants et invités, la candidate de la CAQ de la circonscription de Verchères s’est engagée à favoriser les échanges avec la population d’ici le scrutin du 1er octobre.

« J’aurai la chance de discuter avec les gens sur divers sujets qui les préoccupent. Je veux être présente pour eux. En effet, je vais notamment rencontrer les conseils municipaux pour entendre leurs besoins et leurs attentes, tout comme je veux rencontrer les gens d’affaires, les organismes communautaires et les organismes de loisirs, de sports, de la culture et de la vie communautaire. Comme je l’ai fait pendant 24 ans, ce mandat de députée sera à l’image de mon travail auprès de la population », indique Madame Dansereau.

« Je serai cette députée, qui par mes fonctions de conseillère municipale, mairesse et de préfète, m’a permis de connaître parfaitement le territoire du comté de Verchères et ses acteurs », mentionne-t-elle.

Elle ajoute en terminant que « le changement passe par la CAQ et Monsieur François Legault. C’est une personne visionnaire, crédible et intègre, qui en a inspiré plus d’un avec son livre Projet Saint-Laurent. Il faut créer des emplois payants partout au Québec et ici, dans notre région. Le Pôle logistique et l’expansion du Port de Montréal en sont de très beaux exemples. Je connais très bien ce dossier. Je désire voir se réaliser ce projet durant mon mandat de députée ».