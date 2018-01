Lancement des fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur: un succès populaire sur toute la ligne

Crédit photo : Courtoisie

Le comité organisateur des Fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur estime qu’au total, ce sont près de 3 350 visites qui ont été enregistrées à l’une ou l’autre des activités de la fin de semaine de lancement des festivités. En 1668 débarquaient Antoine Pécaudy et les membres du régiment Carignan Salière sur les rives de ce qu’on connait aujourd’hui comme étant la ville de Contrecœur. 350 ans plus tard, Sieur Pécaudy serait enchanté de constater que les Contrecœuroises et Contrecœurois sont aussi fiers de leur ville et qu’ils ont répondu présents en grand nombre lors de ces premières festivités.

« Uniquement dans nos rêves les plus fous, nous avons cru qu’il y aurait autant d’enthousiasme de la part de la population à l’occasion du début des festivités du 350e anniversaire de Contrecœur », a affirmé René Laprade, président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur. « Bien sûr que notre Comité formé de bénévoles a investi beaucoup d’énergie dans la production du Coup d’envoi des festivités de vendredi soir et les espoirs étaient grands. Cela dit, la population de Contrecœur a pris le temps de se regrouper afin de participer aux diverses activités proposées. Cet enthousiasme a non seulement contribué à l’ambiance générale, mais nous encourage en tant qu’organisateurs dans nos initiatives. Nous souhaitons dire merci à tous d’avoir été présents en si grand nombre » a ajouté M. Laprade par la suite.

« De mon côté, vendredi dernier, j’ai eu le grand honneur d’annoncer officiellement le début des festivités du 350e anniversaire de notre ville aux côtés d’Antoine Pécaudy, fondateur de Contrecœur. C’est avec bonheur et fierté que j’ai pris part aux trois activités organisées durant la fin de semaine », s’est empressée de dire Mme Maud Allaire, mairesse de la Ville de Contrecœur. « À ces rencontres uniques et historiques, j’ai croisé des gens qui avaient tous un point commun : la fierté de faire partie d’une communauté créative et dynamique. Force est de constater que tous arboraient un sourire satisfait qui en disait long. J’ai eu l’occasion d’échanger avec plusieurs citoyens durant la fin de semaine, tous étaient ravis de participer à ces premières activités du 350e », a ajouté Mme Allaire.

« Au Parc régional des Grèves, nous sommes enchantés de la magnifique collaboration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur afin de bonifier notre annuelle de la Fête des flocons. Nous avons littéralement fracassé le record d’achalandage d’activité publique lors de la balade nocturne de samedi. Ce dernier fut à nouveau battu le lendemain lors de la journée d’activités hivernales du dimanche » se réjouit monsieur Pierre Noel, directeur général du Parc régional des Grèves. « À voir le visage des enfants et des familles tout au long de la fin de semaine, nous considérons même changer le nom de notre activité de Fête des Flocons en Fête des sourires! » a ajouté, Mme Nancy Annie Léveillée, directrice générale de la Colonie des Grèves, visiblement enchantée du succès de l’événement.

Près de 600 personnes présentes pour le Coup d’envoi du vendredi 19 janvier.

Une volée de cloches de 350 coups a contribué à inviter la population de Contrecœur au rassemblement qui avait lieu au Centre multifonctionnel. Une foule de 600 personnes s’est déplacée pour un avant-goût des différentes prestations musicales qui auront lieu tout au long de l’année 2018. À cette occasion, les enfants de la ville ont remis au seigneur Antoine Pécaudy, ainsi qu’à la mairesse de Contrecœur, un cadeau d’une valeur inestimable, soit un hymne à l’amour pour leur Ville : 350ans d’bonheur pour Contrecœur. La fabuleuse chanson produite par Magalie Bélanger de l’École de musique La Chasse-Galerie avec l’aide des enfants des deux écoles primaires de Contrecœur, est disponible pour l’écoute et le téléchargement sur le site internet du 350e anniversaire de Contrecœur : http://350contrecoeur.ca/les-paroles/

Quelque 1 350 personnes ont vécu l’expérience de la soirée magique du samedi 20 janvier à la Colonie des Grèves. Une balade nocturne où petits et grands ont été transportés dans un monde fantastique de contes et de légendes. Un éclairage féérique et plusieurs stations d’animation sur un parcours d’environ un kilomètre ont permis de constituer une ambiance hors du commun et de créer des souvenirs inoubliables pour tous.

Par ailleurs, plus de 1 400 personnes ont pu profiter d’une magnifique journée hivernale durant le dimanche du 21 janvier. Plusieurs activités familiales étaient disponibles comme la glissade sur tube, des traineaux à chiens, une carriole de chevaux, de la raquette, du ski de fond, du yoga extérieur, un carrousel de poneys, la fée Bouclette et bien d’autres. Évidemment, nous avons pu aussi compter sur présence d’Antoine Pécaudy (fondateur de la ville de Contrecœur).

Les activités du samedi 20 et dimanche 21 janvier étaient organisées par le Parc régional des Grèves et la Colonie des Grèves et bonifiées grâce aux partenaires du 350e anniversaire de Contrecœur.

Au sujet des festivités du 350e anniversaire de Contrecœur

Tout au long de l’année 2018, ce ne sont pas moins de 35 activités qui seront présentées par des organismes partenaires et des résidents et bonifiées par un financement et une aide logistique supplémentaire provenant de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur. Les Fêtes du 350e anniversaire ont été mises sur pied par un comité de bénévoles et grâce à la participation d’une série d’organismes locaux. Soulignons toute l’importance de la collaboration et la contribution de nos principaux partenaires, dont la ville de Contrecœur, ArcelorMittal ainsi que Grantech. Aussi, nous pouvons compter sur Patrimoine Canadien, la Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Métallos/Fonds de solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires, afin d’offrir aux citoyens de Contrecœur un 350e anniversaire digne de ce nom!