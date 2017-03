Lancement d’un nouveau roman jeunesse gravitant autour de l’univers du soccer

La popularité grandissante du soccer auprès des enfants et adolescents a incité l’auteur Emmanuel Lauzon à écrire un roman jeunesse dont l’histoire gravite autour de ce sport. «Il s’agit du premier d’une série; chaque tome raconte l’histoire d’un personnage différent mais tous ont comme point commun de vouloir devenir un joueur de soccer professionnel», explique M. Lauzon. Ce nouvel ouvrage s’intitule Objectif : l’Impact- Un joueur en colère. Publié par les Éditions de la Bagnole, il sera disponible en librairie à compter du 22 mars.

Emmanuel Lauzon n’avait jamais publié de roman sportif auparavant. Pour mieux cerner l’environnement dans lequel évolue son personnage principal, il a rencontré un élève inscrit au programme sport-études à l’Académie de l’Impact. «Je voulais connaître comment fonctionnent les jeunes dans ce milieu et dans quel esprit se pratique le sport», mentionne-t-il.

Ancien travailleur social, cet auteur a choisi de traiter son sujet en plaçant au coeur de l’intrigue la persévérance à différents degrés, autant sur le plan sportif que personnel. «En raison de mon ancien métier, il y a aussi une trame sous-jacente plus profonde sur le plan psychologique comme une deuxième histoire sous la première», ajoute-t-il.

Ce résident de Longueuil a un attachement pour le soccer. Durant son enfance, il s’est longtemps adonné à la pratique de ce sport. C’était sa discipline préférée. Après avoir arrêté de jouer à l’adolescence, il s’y est remis à l’âge adulte.

En raison du sujet abordé dans son roman, il a choisi un endroit tout désigné pour en faire le lancement : le Centre Multi-Sports du Collège Français, à Longueuil. «J’organise un lancement spécial à cet endroit en partenariat avec le Club de soccer de Longueuil. Pour chaque exemplaire vendu, je remettrai 50 cents au Fonds d’aide de ce club afin d’aider les jeunes dont les parents ne peuvent pas assumer les coûts d’inscription des joueurs», tient-il à préciser. Cet événement se tiendra le 11 mars, de 14 h à 17h, à l’entrée du dôme du centre sportif.