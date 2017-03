Lancement du Relais pour la vie 2017 à Boucherville

La Société canadienne du cancer a procédé la semaine dernière au lancement de l’édition 2017 du Relais pour la vie en présence de 60 invités. L’activité qui a pris la forme d’un 5 à 7, s’est tenue au restaurant Sésame dont la propriétaire, Noémie Bourdua, est la présidente d’honneur de l’événement qui se tiendra le 10 juin 2017, au parc Vincent d’Indy. Assistaient aussi à ce lancement, le chanteur Jeffrey Piton, porte-parole de l’activité à Boucherville, de même que des capitaines d’équipe, des «survivants», des commanditaires et des bénévoles.

L’an dernier, Jeffrey Piton avait participé au volet artistique de la soirée en offrant une performance devant le public. Comme sa mère est une survivante du cancer, il a choisi cette année de s’impliquer davantage dans la cause. Voilà comment il s’est retrouvé porte-parole de l’activité à Boucherville. Il prévoit également chanter lors du Relais du 10 juin et marcher avec les participants.

L’organisation vise à former quelque 47 équipes qui rassembleront 305 personnes. L’objectif ultime consiste à recueillir 120 000 $. L’argent amassé par la Société du cancer sert à la prévention, au financement de projets de recherche et au soutien de personnes touchées par le cancer.