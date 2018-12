Lancement du premier roman du Julievillois André Laveau, Shalom

Crédit photo : Courtoisie

Sous le nom de plume, David Dall, André Laveau, un citoyen de la ville de Sainte-Julie, a effectué le lancement de son premier roman, intitulé Shalom, à la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie le 9 décembre dernier. Son œuvre, Shalom, a nécessité l’écriture de deux tomes. Sa particularité réside dans leur construction. Chacun des tomes décrit la même histoire, mais elle est vue selon la perspective d’un des principaux personnages. Le premier tome est un thriller d’espionnage et il décrit la participation forcée d’un capitaine de vaisseau de l’armée canadienne, Joshua Wallace, à un événement qui risquera de changer l’équilibre fragile pour le maintien de la paix entre Israël et le reste des nations. L’enjeu de ce tome tourne autour de la capacité de Wallace à neutraliser avant la fin de l’ultimatum le groupe terroriste à l’origine de ce drame. Le second tome est construit autour de la vie d’un physicien d’origine juive, Salomon Davidstein, qui a été forcé de quitter son pays à l’âge de 13 ans pour vivre au Québec à la suite d’un drame familial. Ses travaux scientifiques l’ont conduit à inventer un générateur d’énergie verte produite par la fusion à froid de l’hydrogène. Ostracisé par le drame vécu lors de sa bar-mitsva, il cherche à œuvrer pour la paix dans le monde. Il voit dans cette réussite technologique le moyen de contraindre les nations à vivre en paix avec leurs pays voisins. Or, à la veille de donner les droits d’exploitation de sa technologie à l’ONU, Davidstein disparaît de la scène publique dans des circonstances mystérieuses. Pendant que tous les gouvernements du monde entier spéculent sur son sort, Davidstein vit un bouleversement intérieur qui l’amène à remettre en question toutes ses certitudes. Les circonstances le conduisent à un choix déchirant. Doit-il faire un pacte avec le diable ? Ce qui est en soi l’option de la facilité et du reniement de ses convictions. Doit-il plutôt être intraitable devant celui qui personnifie le Mal ? Cette réponse sera lourde de conséquences pour le monde et aussi pour sa sœur et sa conjointe qu’il aime tendrement.

Le roman est publié aux Éditions Bergame et distribué par Hachette.