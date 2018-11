Lancement du livre en braille « Fais-le pour toi » de Frédérique Dufort

Crédit photo : CSMV

Mardi le 6 novembre en après-midi, les élèves du secondaire de l’école Jacques-Ouellette, école spécialisée en déficience visuelle, ont eu la chance de recevoir l’auteure et comédienne Frédérique Dufort pour le lancement de son livre en braille intitulé Fais-le pour toi. Cette rencontre fut mémorable. Elle est une communicatrice hors pair et les élèves se sont reconnus dans ses propos. Elle leur a parlé de la période de l’adolescence qui n’est pas toujours facile, de l’intimidation et elle leur a dit de se faire confiance. Elle leur a expliqué que malgré la différence de chacun, tout le monde est unique et qu’il faut être fier de qui on est. Les élèves ont été impressionnés par l’auteure qui, à son jeune âge, est déjà comédienne, auteure et conférencière. C’est un beau modèle pour eux. L’auteure, pour sa part, est très fière de voir son œuvre transcrite en braille pour que les élèves aveugles de l’école puissent le lire.

(Source : CSMV)