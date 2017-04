Lancement du livre Boucherville au fil du temps 1667-2017

Un comité de rédaction de huit membres de la Société d’histoire des Îles Percées s’est penché durant trois ans et demi sur la préparation du «premier vrai livre d’histoire sur Boucherville», au dire de la présidente de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, Florence Junca Adenot. Le groupe d’auteurs de la SHIP était réuni à l’hôtel de ville de Boucherville mardi dernier lors du lancement de l’ouvrage Boucherville au fil du temps 1667-2017, une brique de 368 pages qui relate l’histoire et l’évolution de Boucherville depuis les débuts de la Seigneurie fondée par Pierre Boucher jusqu’à aujourd’hui. La salle du conseil était d’ailleurs remplie d’invités pour l’occasion.

«Nous avons voulu mettre en valeur notre histoire et notre patrimoine en écrivant dans un style accessible pour tous les lecteurs, les amateurs d’histoire et particulièrement les familles bouchervilloises. Nous sommes très fiers du résultat après toutes ces années de recherche», a mentionné la présidente de la SHIP, Suzanne Gibeau Carignan.

La publication retrace l’histoire de Boucherville de manière chronologique plutôt que par sujets afin d’en faciliter la compréhension. Les auteurs ont cherché à dresser un portrait représentatif de l’évolution de la ville en apportant un regard sur différents volets : agricole, social, démographique et économique. Ceux-ci regroupent Michèle Arbour, France Bélanger, Monique Bernard, Michel Gagné, Gilles Pépin, Angèle St-Yves, Michèle T. Roy et Suzanne Gibeau Carignan. D’autres collaborateurs se sont joints à cette équipe : Maurice Carignan, Huguette Ducharme et Yvon Provost.

«Ce livre rappelle les événements et les individus qui à travers l’histoire ont forgé notre société. Gardien de leur mémoire, il les garde vivants en les faisant connaître aux nouvelles générations. Il nous guide à la découverte de notre identité bouchervilloise et nous fait prendre conscience de notre affection envers notre ville», a soutenu Mme Junca Adenot.

La Corporation des fêtes 2017 de Boucherville a acquis 300 exemplaires de ce volume qu’elle remettra en legs à la Ville de Boucherville afin de les offrir en cadeau à des invités de marque qui seront de passage durant les festivités du 350e anniversaire. Le Groupe Maurice, l’un des trois «Grands partenaires» de la Corporation a aussi acheté un lot de 350 livres qu’il prévoit remettre aux premiers locataires d’une nouvelle résidence pour personnes âgées actuellement en construction dans la municipalité.

L’ouvrage a bénéficié du soutien financier de Québec avec la collaboration de la Corporation et de la Ville de Boucherville.