Lancement du Défi OSEntreprendre sur les territoires de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable

Le 21 février avait lieu le cocktail de lancement du Défi OSEntreprendre pour les territoires de Sainte-Julie, Saint-Amable et Varennes. Une soirée présentée par le Service de développement économique de la MRC Marguerite d’Youville et Desjardins, en partenariat avec la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno, la Chambre de commerce et d’industrie de Varennes et l’Association des gens d’affaires de Saint-Amable.

En plus des 21 nouveaux commerçants et entrepreneurs qui ont répondu à l’appel, on comptait 75 gens d’affaires venus se rencontrer, se connaître et soutenir ces nouveaux entrepreneurs.

C’est la Broue Shop, Brasserie artisanale de Sainte-Julie et finaliste du concours en 2016, qui nous a ouvert ses portes pour cette activité de réseautage fort appréciée.

Au cours de la soirée, les 21 entrepreneurs ont été présentés, de même que leur entreprise, leur offrant ainsi une excellente visibilité dans la communauté d’affaires.

Les modalités du concours du Défi OSEntreprendre, ont également été décrites brièvement par monsieur Michel Poirier du SDE de la MRC de Marguerite d’Youville. C’est Mme Caroline Girard, qui représentait le partenaire de la soirée, soit les Caisses Desjardins du territoire de la MRC.

Pour de plus amples informations sur le Défi OSEntreprendre, les entrepreneurs n’ont qu’à communiquer directement avec le SDE de la MRC de Marguerite D’Youville, en composant le 450-583-3303 ou le 514-336-1961.

Entreprises présentées — Sainte-Julie

M.EVE design — Marie-Ève Lalonde

Wave Sup — Sophie-Christine Brideau

André Robert CRIA — Consultant en gestion de talents

Bazar Chez Mireille — Mireille Ouellette

Climatisation Chauffage Sainte-Julie — Philippe Ducharme et Patrice Cantin

Association Wuchang du Québec — Sarah Gaudreau, entraîneuse-animatrice

Boulangerie et Gourmandises de Pascal — Pascal Schrevel

RCR Réparations Cellulaires Rapides Sainte-Julie — Yves Bourdua

PIERRE GEMME EXPERT inc. – Pierre Gemme

Éco VR Solutions — Michel Dupuis

Studio Catharsis – Caroline Bernard

Entreprises présentées — Varennes

AMG avocates inc. – Alexandra Morin et Anne-Julie Guimond

Autoexec Games — Vincent Blanchard

Resend — Yvon Delisle

Richard Horth entraîneur — Richard Horth

Bulles et Pirouettes — Emmanuelle D. Meunier et Stéphanie Houle

C30M – KICKBOXING POUR FEMMES — Maxime Jean

Andrée-Anne Labelle Designer

Entreprises présentées — Saint-Amable

Covoyagement – Thierno Guèye, Olivia Guèye, Cheikh Sadibou Fall, Émilie Nguefeu — Tchouala,

HABITAG — Isabelle Mainville

Atelier d’usinage SKVF — Saverio Ferrise