Lancement du Bureau virtuel du cinéma et de la télévision de Longueuil

Longueuil étant un lieu prisé pour les tournages, la Ville crée le tout premier Bureau du cinéma et de la télévision de Longueuil (BCTL) afin de mieux répondre aux besoins des réalisateurs locaux et internationaux. Ce guichet unique virtuel sera accessible en tout temps à longueuil.quebec/tournages.

« La production cinématographique et télévisuelle est un secteur économique en plein essor à Longueuil. S’ajoutant à la remarquable offre culturelle déjà présentée par la Ville, le Bureau du cinéma et de la télévision de Longueuil (BCTL) vient concrétiser notre engagement de 2013. Notre expertise locale nous permet de nous démarquer avantageusement dans l’industrie et ce bureau favorisera cette expansion. Grâce à ses nombreuses infrastructures, son architecture, ses vues panoramiques et sa proximité avec les grands centres, la Ville suggère un éventail de possibilités aux producteurs. Avec cette plate-forme, Longueuil souhaite attirer davantage de tournages étrangers sur le territoire et démontrer tout ce que Longueuil a à offrir », a témoigné la mairesse Caroline St-Hilaire.

Pris en charge par la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, le BCTL devient un joueur majeur dans l’attraction et l’expansion de l’industrie sur le territoire. Également partenaire officiel du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), le BCTL pourra compter sur la collaboration de cette organisation pour la gestion des demandes de tournages venues de l’extérieur.

En 2016, près de 200 téléromans, téléséries et films d’ici et d’ailleurs, ont été réalisés dans une pluralité de décors que propose le territoire. Au tableau, notons d’illustres tournages tels que le grand succès de Xavier Dolan, Mommy, et la comédie Bon cop Bad cop 2, de populaires téléromans dont Mémoires vives, District 31, Boomerang et plusieurs autres grands plateaux qui ont profité de maisons résidentielles, de bâtiments patrimoniaux, d’édifices à bureaux et de commerces pour mettre en scène des modes de vie urbains et même, d’époque.