Lancement de la nouvelle campagne de sécurité incendie 2018 dans la MRC

Les plus récentes campagnes de sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville concentraient souvent leur attention sur les risques à l’intérieur de la maison et, cette fois, l’édition 2018 intitulée « Cet été… ma sécurité, ma responsabilité », mettra l’accent sur les risques à l’extérieur de la demeure, en plus de rappeler les moyens souvent bien simples de les prévenir.

Selon les statistiques compilées par les Services de prévention incendie de la MRC, on remarque que des feux sont provoqués principalement par trois éléments pendant la saison estivale, soit le barbecue et les bonbonnes de propane; les produits d’entretien de piscine; et finalement le paillis, les terreaux ainsi que les végétaux.

Le barbecue et les bonbonnes de propane représentent les risques les plus importants de blessures, d’explosions et d’incendie. À ce chapitre, il est important de remplacer les bonbonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans et ne jamais les déposer dans le bac noir car elles peuvent exploser.

En ce qui concerne les produits d’entretien de piscine et spa, il faut entreposer les produits de chloration liquides sous les produits en poudre ou solides, et non l’inverse, car on empêche ainsi que les produits entrent en contact si un liquide s’échappe de son contenant.

Quant aux feux provoqués dans les paillis, les végétaux et les terreaux, ce sont les plus fréquents. Il faut savoir à ce sujet que les terreaux (terres noires, terres à jardins) ainsi que les paillis contiennent de plus en plus de composantes chimiques et qu’ils peuvent donc être combustibles. Exposés à la chaleur intense lors d’une période de sécheresse, les engrais ajoutés aux terres agissent comme un accélérant d’incendie. Le danger principal est la cigarette, car un mégot peut se consumer durant plus de trois heures…

Afin d’aider les citoyens de la MRC à demeurer vigilants tout au long de la saison estivale, la MRC ainsi que les municipalités diffuseront plusieurs capsules d’information par le biais de l’ensemble des outils de communication dont elles disposent (journaux, pages Facebook, site Internet, publications municipales, infolettres, affichages dans les villes, etc.).

Pour en apprendre davantage sur ce que vous pouvez faire pour réduire les risques d’incendie, visitez le site Internet de la MRC de Marguerite-D’Youville ou communiquez avec le service incendie de votre municipalité.

Comme l’a conclu Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie : « Bien que l’été soit propice à la relaxation et à la détente, il faut demeurer vigilant car des risques d’incendie ou d’explosion sont présents tout autour de la maison. »

Barbecue et propane

Sans surprise, le barbecue et les bonbonnes de propane comportent des risques importants de blessures, d’explosion et d’incendie. Il est important de savoir comment les utiliser, les entretenir et les entreposer en toute sécurité.

• Remplacer les bonbonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans. Ne jamais les déposer dans le bac noir car elles peuvent exploser. Apportez-les à l’écocentre (sans frais) ou remettez-les au distributeur de propane.

• Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur.

• Placez votre barbecue dans un endroit sécuritaire, loin de toute structure inflammable.

• Avant de l’utiliser, nettoyez l’intérieur et l’extérieur, vérifier les brûleurs et les conduits d’alimentation de l’appareil.

• Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus de deux fois.

• Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bonbonne et ensuite, une fois la flamme éteinte, les boutons de contrôle.

• Entreposer votre barbecue dans le cabanon, mais sans la bonbonne.

• Ranger la bonbonne dehors, en position debout, hors de la portée des enfants.

Produits de chloration pour piscines et spas

Les produits de chloration sont des produits dangereux. On doit les utiliser et les entreposer correctement pour éviter les risques d’incendie ou d’explosion ainsi que les risques d’émanations de chlore gazeux.

• Toujours mettre le chlore dans l’eau, pas l’inverse car il pourrait se produire une réaction chimique instantanée;

• Toujours suivre et respecter le mode d’emploi indiqué sur les emballages;

• Les produits de chloration peuvent causer des incendies ou des explosions s’ils viennent en contact avec des matières inflammables comme l’essence, la peinture ou les solvants;

• Pour prévenir tout risque d’incendie ou d’explosion, évitez de mélanger deux ou plusieurs produits chimiques différents;

• S’assurer d’entreposer les produits de chloration dans des contenants étanches puisque les émanations de vapeur de chlore peuvent affecter toute composante métallique;

• Toujours maintenir les produits d’entretien de piscine hors de la portée des enfants;

• Entreposer les produits dans un endroit frais, sec, bien aéré et non exposé à la lumière du soleil. Si la température est élevée, des vapeurs toxiques peuvent s’accumuler dans les contenants des produits puis s’échapper dans l’air à l’ouverture des contenants;

• Entreposez les contenants de produits de chloration liquides sous les contenants de produits en poudre ou solides. Ne faites jamais l’inverse. Vous éviterez ainsi que les produits entrent en contact si un liquide s’échappe de son contenant;

• Débarrassez-vous des restes de produits non utilisés à l’écocentre. Ces matières sont acceptées sans frais.

Les feux de paillis, végétaux et terreaux

De nos jours, les terreaux (terres noires, terres à jardins) et les paillis ont de plus en plus de composantes chimiques à l’intérieur. Les produits sont donc « chimiquement » combustible. Exposé à la chaleur intense d’une sécheresse, l’engrais ajouté aux terres agit comme un accélérant d’incendie. Ils représentent donc un danger de combustion lorsqu’ils entrent en contact avec une source de chaleur. La source de chaleur la plus problématique est certes la cigarette.

Saviez-vous que…

Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de trois heures et une flamme est susceptible d’apparaitre pendant tout ce temps.

Mesures de prévention à prendre :

• Ne pas éteindre de cigarette dans un pot à fleur ou lancer un mégot dans une plate-bande;

• Garder des cendriers à portée de la main;

• Entreposer les sacs de terre à rempotage à l’abri des chauds rayons du soleil et à l’écart des matériaux combustibles;

• Privilégier des pots d’argile qui conservent mieux l’humidité;

• Arroser régulièrement vos plantes, haies, paillis tout en respectant la réglementation municipale;

• Garder en tête que la terre en pot s’assèche plus rapidement que celle du jardin. Il est donc important d’arroser plus fréquemment les plantes en pot.

Pour plus d’information

Communiquez avec le service incendie de votre municipalité.