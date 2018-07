Lancement de la saison estivale de la Brigade – coopérative d’entrepreneuriat collectif (CIEC) district Boucherville

La Brigade CIEC – district Boucherville a lancé sa saison estivale le 3 juillet dernier en présence de plus de 30 personnes dont Steve Gendron, attaché de presse de M. Xavier Barsalou-Duval, député de la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères ainsi que des membres du comité local soutenant La Brigade- CIEC.

Lors de cette soirée, Yaëlle Lyman-Yargeau et Angélique Gagnon Le Scelleur, coordonnatrices de la Brigade – CIEC, ont profité de l’occasion pour expliquer le projet et ses impacts. De plus, les 12 jeunes entrepreneurs étaient présents pour témoigner de leur implication dans le projet et présenter leurs différents services : entre autres la tonte de pelouse, la peinture, le gardiennage, le désherbage, etc.

La Brigade CIEC – District Boucherville en est à sa deuxième année d’existence et cherche avant tout de permettre à des jeunes de 14 à 17 ans de prendre conscience de leurs compétences et de leur responsabilité collective. Outre les multiples apprentissages ciblés, le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) est une véritable expérience citoyenne. C’est un lieu de prise en charge, une occasion unique pour ces jeunes entrepreneurs de s’approprier les opérations liées à la création et à la gestion de leur propre coopérative.

La Brigade CIEC – District Boucherville a tenu à remercier ses partenaires, soit le Fond étudiant II, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQSM), la caisse Desjardins de Boucherville et le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville ainsi que les membres du comité local :

Informez-vous sur les différents services offerts par la Brigade- CIEC district Boucherville via notre page Facebook @brigadeCIECBoucherville par courriel à brigadeboucherville@gmail.com ou par téléphone au 438 874-0767.

Nathalie Grondin, Conseillère jeunesse, Services aux membres – Caisse Desjardins

de Boucherville, Nancy Tétreault, Régisseuse communautaire – Ville de Boucherville, Josée

Bissonnette, Conseillère municipale – Ville de Boucherville, Mélanie Rheault, Coordonnatrice,

Pôle de l’économie sociale – Développement économique Longueuil, Bernard Taylor, Directeur

de la maison des jeunes La Piaule de Boucherville, Anne-Marie Dionne, Organisatrice

communautaire – CISSSME, Kevin Bissonnette, Agent de projets – CJEMY, Jessie Belleville,

Conseillère en emploi – CJEMY et Nicholas Imonti, Directeur général – CJEMY.

