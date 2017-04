Lancement de la première Politique des saines habitudes de vie à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Plusieurs familles et citoyens de tous âges se sont rassemblés à l’école secondaire du Grand-Coteau samedi dernier pour participer aux activités entourant l’adoption de la toute nouvelle Politique des saines habitudes de vie de la Ville de Sainte-Julie.

Les participants ont notamment eu l’occasion de prendre part à un entraînement familial en compagnie des membres du conseil municipal et de l’invitée spéciale de la journée, Mme Sylvie Bernier, médaillée olympique et ambassadrice Saines habitudes de vie pour Québec en forme.

Les citoyens ont aussi pu se familiariser avec différentes disciplines sportives grâce aux démonstrations offertes par des organismes locaux.

Puisque les saines habitudes de vie, c’est aussi bien se nourrir, les membres du conseil municipal ont également invité les citoyens à goûter des recettes santé qu’ils ont eux-mêmes préparées. Divers organismes ont aussi proposé des kiosques.

De nombreux prix de participation ont été remis au cours de cette journée et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie a offert l’entrée gratuite à ses bains libres de 14 h 30 et 16 h 30 afin d’encourager la population à bouger.

La toute nouvelle Politique des saines habitudes de vie a été adoptée le 4 avril par le conseil municipal. Elle contient diverses mesures relatives à l’alimentation, à l’offre d’activités de sport et de loisir, aux services municipaux, au transport actif, aux aménagements, etc.

Il est possible de consulter la Politique des saines habitudes de vie en se rendant à la page Documents et liens utiles sur le site Internet de la Ville. Elle sera également distribuée à tous les foyers julievillois grâce à son insertion dans la prochaine édition du bulletin municipal Le Citoyen.