Lancement de la campagne de valorisation de l’aérospatiale nommée Ose créer l’avenir

L’École nationale d’aérotechnique et l’ÉMAM saluent l’initiative de l’industrie aérospatiale du Québec qui a lancé le 7 mai 2018 une campagne de valorisation de l’aérospatiale nommée « Ose créer l’avenir ».

Cette campagne de valorisation de l’aérospatiale vise à faire connaître la multitude de possibilités de carrière qu’offre ce secteur de pointe toujours en croissance. Elle est mise sur pied en collaboration avec Aéro Montréal, le Comité sectoriel de main‑d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ), l’ÉNA, l’ÉMAM, Airbus, Bombardier, CAE et les partenaires de l’industrie.

Des carrières et des défis illimités

Par le biais d’une campagne publicitaire sur le Web et les médias sociaux, le public est invité à visiter le www.oselaero.ca afin d’y découvrir cette industrie en forte demande de main-d’œuvre qualifiée, ses profils de carrières, ses emplois offerts et ses nombreuses formations variées ainsi que les innovations technologiques qui représentent un attrait important pour ses futurs travailleurs.

La campagne « Ose créer l’avenir » s’adresse autant aux travailleurs en réorientation de carrière, aux chercheurs d’emplois, aux élèves de 4e et 5e secondaire, aux parents ainsi qu’aux conseillers en orientation. Les élèves de 4e et 5e secondaire pourront prendre part à différentes activités « découvertes » et promotionnelles qui jalonneront la campagne tout au long de l’année scolaire 2018-2019, notamment l’activité Portes ouvertes de l’ÉMAM qui aura lieu les 11 et 12 mai prochain. Il est possible d’en savoir plus sur cette activité en visitant la page Facebook de la campagne à cette adresse : facebook.com/oselaero.

Une industrie innovante et en expansion

« L’aérospatiale est un moteur d’innovation au Québec. Les quelque 200 entreprises qui œuvrent dans ce secteur de pointe ont plus que jamais besoin de main-d’œuvre qualifiée pour demeurer compétitives à l’échelle mondiale et à l’avant-garde des innovations technologiques de demain, affirme M. Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit et directeur de l’ÉNA. C’est pourquoi, l’ÉNA et l’ÉMAM sont fiers de se joindre à cette initiative qui met en lumière les formations de qualité permettant d’assurer une relève de qualité pour le secteur. »

De son côté, M. Mario Héroux, directeur de l’ÉMAM, renchérit sur le fait que près de 30 000 emplois seront à combler d’ici 2027. « Dans ce contexte, il est impératif que tous les acteurs-clé de l’aérospatiale unissent leurs forces pour répondre aux besoins criants de l’industrie, en attirant plus de futurs travailleurs dans ses nombreux programmes de formation. »

Mentionnons que l’ÉMAM, une école de la Commission scolaire de Montréal, accueille actuellement un total de 450 élèves à temps plein sur une capacité de 1 200. Du côté de l’ÉNA, une école affiliée au Cégep Édouard-Montpetit, on compte 803 étudiants à temps plein sur une capacité de 1 300.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)