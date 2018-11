Lancement de Biblio-Jeux à Longueuil : un programme novateur pour stimuler le langage chez les tout-petits !

Crédit photo : Ville de Longueuil

Le réseau des bibliothèques de la Ville de Longueuil lance le programme novateur Biblio-Jeux à l’occasion de la troisième édition de la Grande semaine des tout-petits qui se tient du 18 au 24 novembre. Ce projet éducatif, qui vise à stimuler l’acquisition du langage chez les enfants âgés de six mois à six ans, sera déployé dans un espace aménagé dans les bibliothèques Raymond-Lévesque et Georges-Dor.

Les familles et leurs tout-petits pourront jouer sur place à plus d’une centaine de jeux répertoriés en sept thèmes, soit l’éveil à l’écrit, les questions, les phrases, les mots, les sons, le discours et un bon départ. Chacun des jeux sera accompagné d’une fiche éducative qui servira de guide pour les familles qui poursuivront la stimulation du langage une fois de retour à la maison.

« La Ville se réjouit de ce nouveau service qui épaulera les parents dans le développement du langage de leur enfant tout en s’amusant. Dans cette foulée, Biblio-Jeux s’ajoute aux diverses initiatives du Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil qui vise à soutenir le développement global des enfants », a déclaré la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Encadrement

Biblio-Jeux bénéficient d’un encadrement professionnel d’orthophonistes qui offriront des séances de jeux pendant lesquelles les parents recevront des conseils concrets. « Notre rôle est de soutenir les parents et de leur offrir des outils permettant de stimuler le langage de leurs tout-petits. La stimulation langagière en bas âge est primordiale, car les habiletés de compréhension et d’expression du langage comptent parmi les meilleurs prédicteurs du succès éducatif des enfants », souligne l’orthophoniste Myriam Godue.

Biblio-Jeux a été développé par le département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le Réseau des Bibliothèques de Trois-Rivières. Depuis 2017, l’Association des bibliothèques publiques du Québec s’occupe d’étendre le programme au reste du Québec. Jusqu’à maintenant, 28 villes de la province ont adhéré au programme national qui sera lancé le 22 novembre.

