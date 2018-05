L’Américain Malec joue une ronde record de 64 au golf de Boucherville

Classique Bérard Tremblay

C’est l’Américain Chris Malec qui a remporté les honneurs de la Classique Bérard Tremblay, au club de golf Boucherville, la semaine dernière. Pour l’occasion, le golf de Boucherville offrait, selon plusieurs joueurs, des conditions impeccables avec des allées et des verts dans un état exceptionnel, pour le mois de mai. Plusieurs golfeurs ont d’ailleurs pu enregistrer des rondes de 64 soit huit coups sous la normale.

Co-meneur après sa ronde initiale record de 64, Malec, qui habite Webster, New York, a remis une carte de 71 pour un cumulatif de 135, neuf coups sous la normale. Il l’emporte par une faible marge d’un coup devant le tenant du titre, l’Ontarien Brendan Leonard, le golfeur amateur Étienne Papineau, de Saint-Jean-sur-Richelieu, et les Ontariens Lucas Kim et Chris Hemmerich. À noter que Malec en était à sa première victoire sur le circuit professionnel.

À deux coups du champion, on retrouve les Québécois Sonny Michaud et Raoul Ménard ainsi que l’Américain Billy Gaffney, auteur lui aussi d’une ronde de 64 en ouverture.

Malec quitte le Québec avec un chèque de 7 000 $ tiré de l’enjeu global de 40 000 $ de cet événement de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour présenté par Financière Banque Nationale / équipe Savignac – Lalonde en collaboration avec Honda.

« Je ne le réalise pas encore, s’est exclamé Malec. Une chose est certaine, cet argent va renflouer mon compte de banque. »

Par souci d’économie, Malec a l’habitude de dormir dans sa voiture au lieu de se payer une chambre d’hôtel. « Ne vous en faites pas, j’ai bien dormi après ma ronde record de mercredi », a-t-il dit avec un large sourire.

En plus de s’enrichir de 7 000 $, Malec obtient un laissez-passer en vue de l’Omnium Placements Mackenzie présenté par Jaguar Laval, une étape du Circuit Mackenzie TOUR PGA TOUR Canada qui se tiendra en septembre prochain au club de golf Elm Ridge.

En terminant à égalité au deuxième rang après des rondes de 69 et 67, Brendan Leonard demeure au sommet du Classement Coors Light avec 1 193,50 points. Il devance l’Ontarien Stephane Dubois et le Québécois Sonny Michaud.

Un triple roulé de Lucas Kim au dernier trou a permis à Malec de dénouer l’impasse qui perdurait depuis le 16e trou.

« Vous me reverrez plus souvent au Québec, a fait remarquer Malec. Les tournois sont tellement bien organisés et les bourses sont intéressantes. Sans oublier que les conditions du parcours cette semaine étaient semblables à celles du Circuit de la PGA. Je ne me souviens pas d’avoir joué sur d’aussi beaux verts. »

Le golfeur amateur Étienne Papineau a passé par toute la gamme des émotions. Au 11e trou, une normale cinq de 507 verges, il a réussi un albatros en logeant son deuxième coup dans la coupe d’une distance de 188 verges. Un boguey au 18e trou l’a malheureusement relégué au deuxième rang, à un coup du champion.

« Je n’ai pas à me plaindre après deux rondes de 68. Mes coups de départ n’étaient pas aussi bons que la veille, mais mes coups de fer étaient précis », a dit Papineau qui fait partie de l’équipe de golf de l’Université West Virginia, en division 1 de la NCAA.

En raison des conditions de jeu exceptionnelles, le surintendant Sylvain Charpentier et son équipe se sont attiré les éloges unanimes des compétiteurs. À l’emploi du club de golf Boucherville depuis 28 ans, Charpentier a été proclamé surintendant de l’année 2017 par l’association des surintendants de parcours de golf du Québec.