Lajoie et Lagha quatrièmes au championnat du monde

Crédit photo : Patinage Canada

Le couple Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de l’arrondissement de Greenfield Park, est passé près de monter sur le podium aux Championnats du monde juniors de patinage artistique, se classant au quatrième

rang.

Lors de ces championnats qui se tenaient à Sofia, en Bulgarie, du 5 au 11 mars dernier, le duo a obtenu une deuxième place au programme court, et une cinquième au programme libre, terminant ainsi quatrième.

Lajoie et Lagha ont ainsi raté le podium par seulement 0,66 points. C’est une excellente performance pour les patineurs qui, avait-il révélé à La Relève lors d’une récente entrevue, visaient un top 5, et idéalement une quatrième position.

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions et nous avons bien patiné, a confié Lagha à Patinage Canada. La performance complète une solide saison pour nous au cours de laquelle nous nous sommes vraiment améliorés techniquement. »

La danse libre s’est super bien déroulée pour nous, a pour sa part commenté Lajoie. Nous étions dans le moment et nous avons géré le stress. Nous avons atteint notre objectif d’être au coeur de la lutte pour une place sur le podium. »

Rappelons qu’aux Championnats du monde qui se tenaient en janvier dernier à Vancouver, le couple a décroché, pour une deuxième année consécutive, la médaille d’or en danse sur glace dans la catégorie junior. Il a de plus battu le record canadien pour une seconde fois avec un total de 154,40 points.