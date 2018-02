L’agglomération de Longueuil et la CSMV reconduisent leur entente de partenariat

Après avoir soutenu ensemble un mouvement pour encourager l’intérêt pour la lecture chez les enfants, les adolescents et leurs familles l’an dernier, avec le soutien des bibliothèques municipales, du milieu scolaire et des organismes communautaires, l’agglomération de Longueuil et la Commission scolaire Marie-Victorin viennent de renouveler pour 2018 leur entente de partenariat portant sur la réussite éducative des jeunes de la région.

Cette décision survient au moment où ont été publiés les résultats d’un sondage Léger en ouverture des Journées de la persévérance scolaire. Commandée par le Réseau des instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec, cette enquête a été réalisée auprès de 1 009 Québécois âgés de 18 à 34 ans ayant connu une expérience problématique en lien avec la persévérance scolaire.

Les résultats indiquent que 82 % des jeunes vulnérables au décrochage estiment que la persévérance scolaire relève d’une responsabilité collective et concerne l’ensemble des acteurs sociaux, qu’il s’agisse des écoles, du gouvernement, des services de garde, des municipalités, des employeurs, des organismes communautaires, des médias ou du réseau de la santé.

Cette année, l’agglomération et la CSMV poursuivront la démarche entreprise en littératie, mais élargiront la mobilisation en soutenant de nouveaux projets sur d’autres éléments : « S’il est vrai que l’intérêt pour la lecture chez les jeunes est un facteur majeur de leur persévérance scolaire, il faut rappeler que leur réussite éducative est influencée par d’autres enjeux, comme l’accueil et l’intégration des familles immigrantes ainsi que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », soutient la présidente de la CSMV, Carole Lavallée. Celle-ci souhaite qu’une attention particulière soit accordée aux personnes en situation de vulnérabilité.

La mairesse Sylvie Parent signale, quant à elle, que les municipalités ont de plus en plus de responsabilités sociales et qu’il importe qu’elles travaillent avec le milieu scolaire pour promouvoir et faciliter l’arrimage des priorités en réussite éducative des acteurs institutionnels et communautaires.