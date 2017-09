L’accueil des nouveaux arrivants à Verchères : un nouveau record de participation pour la 18e édition

Crédit photo : Rues Principales Verchères

Sous un magnifique soleil, le samedi 16 septembre dernier, la Municipalité de Verchères et Rues principales accueillaient les nouveaux arrivants. Trente-six familles, un record de participation encore cette année, ont chaleureusement été reçues par le maire, monsieur Alexandre Bélisle, par des membres du conseil municipal, par des membres du conseil d’administration de Rues principales, des commerçants locaux ainsi que par messieurs Stéphane Bergeron, député de Verchères et Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères. Des représentants des organismes de la Municipalité ont également participé à la fête leur donnant ainsi une opportunité de présenter leurs services.

L’accueil des nouveaux arrivants, qui en était à sa dix-huitième édition cette année, a comme objectif de faire connaître aux nouveaux résidents les services offerts par leur nouvelle municipalité ainsi que les activités s’y déroulant en cours d’année. Cette activité contribue également à faire la promotion de l’achat local en plus d’offrir une grande visibilité aux membres de Rue Principales. En effet, un léger goûter, préparé par Chez Berger, pâtissier et boulanger, Tête de cochon – petit bistro, Les Délices de Laurence traiteur, Les thés de Marie, Pizz Verchères et le restaurant Au Gueuleton a été servi aux nouvelles familles. De plus, les participants ont reçu un magnifique sac-cadeau rempli de promotions, de bons de réduction ou de cadeaux d’une valeur de plus de 1 300 $ généreusement offert par plus de 35 marchands locaux. Rues principales Verchères remercie d’ailleurs les gens d’affaires qui ont répondu à l’appel en établissant également un record de participation corporative cette année.

Lors de son allocution, monsieur le maire, Alexandre Bélisle, a souhaité la bienvenue aux nouveaux citoyens et citoyennes de Verchères avant de vanter l’exceptionnelle qualité de vie locale. Il a d’ailleurs souligné qu’au cours des années, il a pu remarquer la plus grande facilité d’intégration des familles dans leur communauté et cela le réjouit énormément. Il a par la suite raconté brièvement l’histoire de Madeleine de Verchères avant d’entonner la traditionnelle chanson de notre héroïne locale. Quant à la nouvelle présidente de Rues principales Verchères, madame Annie Michel, a tenu à souhaiter la bienvenue aux nouveaux citoyens et citoyennes de Verchères en plus de souligner que les gens d’affaires de Verchères ont tellement à offrir à la population et qu’en encourageant les commerçants locaux, une plus grande diversité de produits et services seront offertes. L’activité s’est terminée par de nombreux échanges entre participants, gens d’affaires et organisateurs permettant d’affirmer que l’accueil des nouveaux arrivants fut, encore cette année, couronné de succès.

Rues principales Verchères est un regroupement de gens d’affaires qui vise à sauvegarder, promouvoir et stimuler la revitalisation économique, physique, sociale et culturelle de la Municipalité de Verchères.