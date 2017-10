Le laboratoire de fabrication numérique de la CSMV est maintenant ouvert au public

Crédit photo : CSMV

Le laboratoire de fabrication numérique (Fab Lab) de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) est maintenant ouvert au public grâce à un partenariat établi avec l’organisme Place à l’emploi. Le laboratoire, qui est situé au Centre d’éducation des adultes (CÉA) Le Moyne-D’Iberville, accueille dès maintenant tous ceux qui souhaitent profiter de ce lieu exceptionnel pour créer des projets techniques et artistiques.

C’est tout récemment, soit en mai dernier, que le tout nouveau laboratoire a été inauguré par la présidente de la CSMV, Carole Lavallée. Cet atelier de technologie ultramoderne représente un investissement de plus de 70 000 $ pour la CSMV. Concrètement, c’est un lieu qui permet la conception d’objets grâce à des logiciels de modélisation 2D et 3D ainsi que leur fabrication puisque des machines-outils sont également accessibles aux usagers. On trouve donc sur place une découpeuse laser, une imprimante 3D, une découpeuse de vinyle et une machine à broder. Ainsi, il est possible, par exemple, de reproduire un dessin fait à l’ordinateur sur un chandail par une broderie ou encore, de produire le modèle réduit d’une maison dont les plans auront été conçus à l’ordinateur. Différents matériaux peuvent être utilisés (bois, vinyle, tissus, carton, etc.) et des objets variés y sont produits (plaques, porte-clefs, figurines, pièces de jeu, etc.). De nombreux projets peuvent donc y être réalisés et il s’agit là d’un cadre d’exception pour initier les élèves aux technologies, à l’informatique, aux mathématiques, bref, aux sciences en général.

Le partenariat établi entre la CSMV et Place à l’emploi permet maintenant d’accueillir l’ensemble de la population. Les représentants des deux organisations s’en réjouissent puisqu’il s’agit là d’un objectif fixé avec l’implantation d’un laboratoire de ce type. En effet, il convient de rappeler que le Fab Lab se définit également comme un espace ouvert à la communauté et qu’il devient ainsi un lieu d’échanges dynamique. Chaque utilisateur contribue au développement mutuel de l’intelligence collective en partageant ses expériences et ses compétences dans la réalisation de projets techniques ou artistiques.

Notons enfin que le CÉA Le Moyne-D’Iberville dans lequel se trouve le laboratoire de fabrication numérique (Fab Lab) est situé au 560, rue Le Moyne Ouest, à Longueuil. La population pourra y avoir accès le lundi, de 14 h 15 à 17 h 15 et le mardi, de 14 h 15 à 19 h.