La Ville de Longueuil s’illustre au programme Partenaires dans la protection du climat de la FCM

Le 26 septembre dernier, la Ville de Longueuil a mérité une reconnaissance dans le cadre du programme Partenaires dans la protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et de l’ICLEI – Gouvernements locaux pour le développement durable, coordonné au Québec par Réseau Environnement et l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie. Ce geste contribue à concrétiser l’engagement de Longueuil dans la poursuite de la lutte aux changements climatiques.

Ce programme aide les municipalités à lutter contre les changements climatiques par un processus en cinq étapes, soit : 1) créer des répertoires de gaz à effet de serre (GES); 2) établir des objectifs de réduction; 3) élaborer des plans d’action; 4) mettre en œuvre les plans d’action; 5) surveiller les progrès et présenter les résultats. Les municipalités membres s’engagent à franchir les étapes au cours des dix années suivant leur adhésion et à présenter les progrès réalisés minimalement tous les deux ans. Au nombre des avantages d’adhérer à ce programme figurent notamment : l’accès à plusieurs outils et informations, la mise en vedette des réalisations des municipalités sur le site Web de la FCM, dans des infolettres et lors de conférences, l’accès à des conseillers, ainsi que des activités de réseautage.

(Source : Ville de Longueuil)