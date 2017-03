La Ville de Longueuil adopte sa Politique de l’habitation et du logement social

(Communiqué de la Ville de Longueuil)

La Ville de Longueuil a adopté, le 14 mars, sa Politique de l’habitation et du logement social s’articulant autour de quatre grandes orientations, soit le développement résidentiel respectueux de l’environnement, l’offre de logements accessibles et abordables, la consolidation des quartiers et du parc résidentiel ainsi que les logements sociaux et communautaires.

Cette politique sera un outil qui guidera la Ville dans la mise en place de mesures concrètes en matière d’accès à la propriété, de développement durable, de rénovation domiciliaire, de protection de patrimoine bâti ainsi que de développement de logements sociaux et abordables. Parmi les actions envisagées, notons l’élaboration d’un programme de certification qui, jumelé à un programme d’aide financière, encouragera les promoteurs à dépasser les exigences minimales et à inclure dans leurs projets des initiatives innovantes en matière de construction écologique et d’accessibilité universelle.

«Nous souhaitons que la politique proposée soit évolutive dans le temps, qu’elle permette la pleine participation citoyenne et rende possible l’aménagement de nouveaux développements résidentiels de qualité, fondés sur la mixité sociale et la création de milieux de vie attrayants et inclusifs», a déclaré la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

Un travail en concertation

L’ensemble des propositions a fait l’objet de consultations préliminaires effectuées en 2014 et en 2015 auprès d’experts et d’organismes privés, institutionnels et communautaires, et a été présenté à la population au cours d’une soirée d’information et d’échanges tenue en janvier 2017. Ces échanges ont permis de brosser un portrait de la situation du logement à Longueuil, de mieux saisir les besoins de la population et de préciser les orientations de la politique.

Élaborée par le Comité sur l’habitation de la Ville de Longueuil, la politique a été réalisée dans un souci de cohérence avec la Politique-cadre sur le logement social de l’agglomération de Longueuil et le Plan d’action métropolitain pour le logement social et abordable (PAMLSA) 2015-2020 de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour faire de notre ville un milieu convivial et agréable.