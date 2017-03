La Ville de Contrecoeur remet un chèque de 60 000 $ à l’organisme Culture C

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal recevait à son assemblée publique du mois de mars, M Guillaume Ducharme Désilets, président de Culture C afin de remettre un chèque de 60 000 $ pour l’année 2017 à cet organisme à but non lucratif.

Cette aide financière de la Ville de Contrecœur fait partie de l’entente pour les années 2017 à 2020 avec Culture C qui recevra environ 60 000 $ par année. « Avec cette contribution, la Ville confirme son intention de soutenir le développement de l’organisme, de sa programmation et de son offre de service », mentionne la mairesse Mme Suzanne Dansereau. « Félicitations à tous les membres de cet organisme qui contribuent au rayonnement culturel de notre localité. Grâce à eux, la population a accès à une programmation culturelle riche et diversifiée », ajoute la mairesse.

Rappelons que Culture C est un organisme à but non lucratif dont la mission est de réaliser, animer et développer une offre culturelle axée sur la démocratisation, la participation universelle et la médiation culturelle. La grande majorité de ses activités s’articule autour de la Maison Lenoblet-du-Plessis, siège social de l’organisme et principal lieu de diffusion.

Riche d’une expérience de plus de trente ans dans la réalisation d’expositions, l’interprétation du patrimoine et l’organisation d’activités diverses, Culture C propose une programmation culturelle à l’année en plus d’assurer la gestion d’une boutique offrant les créations d’artistes et d’artisans de la région. Plusieurs spectacles sont présentés dans une ambiance unique et historique à la Cache des Patriotes, située au sous-sol de la Maison Lenoblet-du-Plessis (4752, route Marie-Victorin).

Toute la programmation est sur culturec.net

Construite en 1794, la Maison Lenoblet-du-Plessis tient son nom de la famille d’Alexis-Carme Lenoblet-du-Plessis qui l’habita durant près de 100 ans. En 1834, on y rédigea quelques-unes des 92 résolutions puis elle servit de lieu de rencontre pour les Patriotes de 1837. Vers 1885 et 1916, la Maison subira d’importantes transformations qui, d’une maison typiquement québécoise, lui donneront son aspect néogothique actuel. La Ville de Contrecœur a acquis cette propriété en août 1978 et la Maison a été ouverte au public en juin 1979. Classée monument historique en 1983, la Maison fait l’orgueil de la population de Contrecœur.