La Ville de Boucherville veut favoriser l’allaitement dans les lieux publics

Par pudeur ou parce que voir une maman donner le sein à son nourrisson devient pour certains un geste intime qui dérange, dur à avaler, il arrive souvent que les mères soient contraintes d’allaiter ailleurs que dans les endroits publics. Or, les temps changent tout comme les mentalités. En ce sens, la Ville de Boucherville vient d’adopter une résolution par laquelle elle s’engage à prendre une série de mesures visant à favoriser, accueillir et protéger le geste d’allaiter dans ses lieux municipaux.

«En offrant des milieux de vie favorables à l’allaitement, la municipalité cherche à contribuer au développement optimal des jeunes enfants et au bien-être des femmes, des familles et de la société», peut-on lire en substance dans ladite résolution. Elle compte identifier les espaces publics municipaux comme étant des lieux où les femmes peuvent allaiter librement et sans obligation de se couvrir.

Il est par ailleurs question d’aménager des salons d’allaitement dans les édifices publics réservés aux femmes qui ont besoin d’un endroit discret et confortable afin de procéder à ce geste.

La résolution comporte deux autres volets. Le premier consiste à adopter une politique visant à soutenir ses employées qui allaitent et la faire connaître à tous les gestionnaires et aux autres membres du personnel. Le deuxième se veut une invitation aux restaurateurs et commerçants du territoire à valoriser l’allaitement dans leurs établissements, sans obligation d’achat.