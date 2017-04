La Ville de Boucherville tient une activité d’initiation à l’ornithologie

(Communiqué de la Ville de Boucherville)

La Ville de Boucherville invite la population à participer à une activité ornithologique en compagnie de Denis Henri, ornithologue, au parc national des Îles-de-Boucherville. Il s’agit d’une belle occasion d’en apprendre davantage sur les espèces d’oiseaux qui cohabitent sur notre territoire.

Initiation à l’ornithologie

Samedi 27 mai ∙ 9 h à 12 h au Parc de la Frayère et à l’Arboretum Stephen-Langevin (lieu de rencontre : Gloriette du parc de la Frayère, 1225, boul. Marie-Victorin)

5 $ – taxes incluses

12 ans et plus

Places limitées

Pour cette activité, il est possible de s’inscrire en ligne au boucherville.ca/inscriptionloisirs ou en personne à la réception du Café centre d’art. Votre carte Accès-Boucherville doit être valide pour vous inscrire.

Renseignements

450 449-8300