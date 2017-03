La Ville de Boucherville souligne les 50 ans de service de deux employés municipaux

Crédit photo : Ville de Boucherville

La Ville de Boucherville a rendu hommage à deux employés municipaux cumulant chacun un demi-siècle de service dans leur champs de compétences respectif, lors d’une soirée reconnaissance tenue à l’hôtel de ville le mois dernier. Madeleine Guérette et Jacques Dubois ont établi un record de longévité parmi le personnel de la Ville et ils sont toujours à l’emploi de la municipalité. «Malgré les recherches faites par la Direction des ressources humaines, il ne semble pas y avoir eu d’autres cas depuis 1956», a confirmé une source officielle du Service des communications. Chose certaine, travailler pour le même employeur pendant 50 ans n’a rien de banal. C’est plutôt un exploit en soi!

Madeleine Guérette

Elle répondait déjà présente à l’ouverture du centre sportif Pierre-Laporte, le 14 juillet 1966.

Madeleine Guérette, en poste depuis cette date est toujours en pleine forme, débordante d’énergie, continuellement à l’écoute pour aider quelqu’un, que ce soit un voisin, un collègue, un ami ou toute autre personne dans le besoin. Le coeur à la bonne place. Elle en a vu passer des gens qui sont venus profiter des installations municipales. Elle a même dépanné des parents en gardant dans son bureau des enfants qui venaient se baigner. Travaillant à la réception du Centre sportif Pierre-Laporte, elle a vécu des histoires de toutes sortes : parfois loufoques, tantôt tristes, voire dramatiques, des histoires de cœur et d’autres tout aussi touchantes.

Impliquée socialement, auprès des Filles d’Isabelle, de sa chorale ou de plusieurs autres organismes dont Centraide et la Croix-Rouge, Mme Guérette est une excellente collaboratrice dans une équipe.

En plus d’être une fidèle employée, elle est aussi une alliée à l’écoute des gens et toujours disponible pour s’impliquer à fond dans les causes qui lui tiennent à cœur.

Jacques Dubois

M. Dubois est entré en fonction à la Ville de Boucherville le 2 novembre 1967, à titre d’apprenti-mécanicien. Le 12 octobre 1973, il est devenu journalier. À partir du 4 décembre 1974, sa carrière l’a conduit à occuper un poste d’opérateur d’appareils motorisés : il a d’abord eu la responsabilité d’appareils motorisés C pendant un peu plus de quatre ans, puis d’appareils motorisés B pendant six ans, de 1979 à 1985. Depuis le 4 mars 1985, il est opérateur d’appareils motorisés A.

M.Dubois exerce un métier qu’il aime; il fait profiter ses collègues et les citoyens de son expertise et de ses connaissances. Il est reconnu comme étant rigoureux, travaillant et soucieux d’offrir un service de qualité.

Lors de cette même soirée reconnaissance, la Ville a aussi souligné le départ à la retraite d’une vingtaine d’employés municipaux.