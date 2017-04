La Ville de Boucherville souligne le Jour du tartan

Crédit photo : Ville de Boucherville

(Communiqué de la Ville de Boucherville)

En hommage aux bâtisseurs de notre communauté, au legs des générations passées qui ont fait de notre municipalité un joyau culturel et historique, à nos croyances et à nos aspirations, la Ville de Boucherville est fière de souligner le Jour du tartan proclamé par l’Assemblée nationale en décembre 2003.

Le tartan officiel de la Ville de Boucherville est beaucoup plus qu’un bout de tissu; ce tartan est tissé d’histoire et d’émotions. Inspiré des armoiries de la Ville, ce tartan est un riche héritage symbolique; il constitue nos racines et évoque ce que nous possédons de plus précieux en tant que communauté.

Homologué en 1991, le tartan de Boucherville est une création de mesdames Jeanne Poirier Blanchette, Jacqueline Robinson Provost et Pauline Trottier-Bastien réunies sous l’appellation « La Navette d’Art ».

La symbolique du tartan de Boucherville est basée sur le bleu azur qui symbolise notre attachement au fleuve Saint-Laurent et les liens qui nous unissent à nos ancêtres; le gris à notre parc industriel; le jaune or à notre devise « Fais ce que dois »; le vert à notre culture; et le blanc à la fleur de lys et à notre profonde appartenance au Québec.

Soyons-en fiers !