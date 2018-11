La Ville de Boucherville souligne la Journée internationale des droits de l’enfant

Le 20 novembre 1989, 190 pays signaient un accord pour protéger les droits des enfants dans le monde et améliorer leurs conditions de vie. Cette date a donc été choisie comme Journée internationale des droits de l’enfant et la Ville de Boucherville, accréditée Municipalité amie des enfants depuis 2009, tient à souligner cette journée d’importance par différents moyens.

Bien que le sujet puisse être complexe à expliquer, nous croyons qu’il se doit d’être partagé. C’est pourquoi la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère mettra à la disposition des usagers, du 20 au 25 novembre, plusieurs ouvrages variés traitant du sujet.

Le dimanche 25 novembre, dans le cadre de l’activité contes et bougeotte, les enfants de 2 à 5 ans sont également conviés à une activité spéciale. Au programme : contes et bricolage en lien avec les droits de l’enfant. Soyez des nôtres!

Depuis 2015, la Ville de Boucherville s’est dotée de sa propre charte des droits de l’enfant, plus adaptée à la réalité des jeunes Bouchervillois. Cette dernière est affichée dans les écoles et dans les édifices municipaux et peut être consultée en ligne sur le site Web de la Ville. Par cette charte, la Ville de Boucherville réitère son engagement à respecter et à promouvoir les droits fondamentaux de ses jeunes citoyens et à prendre en compte leurs opinions, priorités et besoins.

Municipalité amie des enfants

Villes amies des enfants est une reconnaissance qui a été mise sur pied par l’UNICEF dans le but d’inciter les paliers gouvernementaux et municipaux à intégrer les droits des enfants dans leurs politiques, règlements, objectifs et structure décisionnelle. Municipalité amie des enfants (MAE) est la version québécoise de cette initiative internationale.

Lancée en novembre 2009 au Québec à l’occasion du 20e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, l’initiative Municipalité amie des enfants est un programme d’accréditation et de reconnaissance de l’UNICEF, porté par le Carrefour action municipale et famille (CAMF). L’accréditation MAE symbolise l’engagement de la Municipalité envers le bien-être des enfants et les droits de l’enfant. En signant la charte de l’initiative MAE, une municipalité s’engage, dans le cadre de ses responsabilités, à apporter son soutien à la mise en application de la Convention et à favoriser l’émergence de projets destinés aux enfants au sein de sa municipalité. Au Québec, à ce jour, près de 50 municipalités se sont qualifiées pour l’obtention de l’accréditation Municipalité amie des enfants.

(Source : Ville de Boucherville)