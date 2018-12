La Ville de Boucherville remet 27 contributions à des organismes

Crédit photo : Les Réflexes

À la suite de la dernière consultation budgétaire, la Ville de Boucherville a choisi d’accorder 27 contributions financières à des organismes pour l’année 2019. Celles-ci totalisent 332 000 $. Depuis quelques années, le conseil municipal réserve une enveloppe budgétaire pour soutenir divers projets qui lui sont soumis. Ces demandes d’aide financière varient de 500 $ à 40 000 $. La liste des récipiendaires a été déposée lors de la dernière séance du conseil.

Liste

Club de soccer de Boucherville : location de plateaux intérieurs de terrains synthétiques, 30 000 $.

Festival Octenbulle de Boucherville : fête urbaine, 30 000 $.

Festival Classica : concert de Berlioz aux BeeGees, 20 000 $.

Légion royale canadienne : soutien de la fête du Canada, 15 000 $.

Club de tennis de table : achats d’équipements pour événements annuels du club, 6000 $.

Club de gymnastique les Réflexes : achat d’équipements, 25 000 $.

Club Lions de Boucherville : événement et publicité, 2500 $.

Anciens employés de la Ville : financement d’activités, 1100 $.

Petits chanteurs de Boucherville : enregistrement d’un CD (legs à la Ville), 1000 $.

AGAB : campagne d’achat local, 20 000 $.

AGAB : Gala Reconnaissance Aimé-Racicot, 5000 $.

AGAB : Création d’un répertoire d’entreprises bouchervilloises, 5000 $.

Centre d’action bénévole : Ponts de l’entraide, 17 000 $.

Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville : soutien au démarrage d’activités, 1000 $.

Club des astronomes amateurs : diffusion de connaissances astronomiques, 2000 $.

Fabrique de la paroisse Saint-Louis : installation d’un compteur d’eau au centre communautaire, 2000 $.

Club de judo de Boucherville : projet du dojo Marcel-Bourelly, 10 000 $.

École de danse de Boucherville : 30e anniversaire d’existence, 3000 $.

Comité d’entraide de Boucherville : location d’un local et d’un entrepôt, 8400 $.

Création Ciné-Vidéo : festival de courts-métrages, 5000 $.

La Grande gourmandise : festival et fonds jeune, 40 000 $.

Club de natation : soutien dans le développement d’une stratégie et d’outils de communication, 25 000 $.

L’Atelier des arts visuels : exposition annuelle, 500 $.

CJE Marguerite-d’Youville : exposition Vocation en art, 1500 $.

Organisation du baseball mineur : renouvellement d’équipements, 10 000 $.

Société de développement commercial du centre urbain de Boucherville : soutien à des activités, 20 000 $.

Festival Classica : Concert Messie de Haendel, 17 000 $.