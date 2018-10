La Ville de Boucherville reçoit un prix Excellence pour le Triathlon-Duathlon 2017

La Ville de Boucherville vient d’être récompensée pour la tenue du Triathlon-Duathlon qui s’est déroulé le 1er octobre 2017. L’événement avait attiré 880 participants. La municipalité a reçu un prix Excellence, accompagné d’un trophée Otium, pour cette activité sportive dont les recettes ont été remises à des organismes du milieu. Cette reconnaissance s’est inscrite à l’intérieur de la 19e Conférence annuelle du loisir municipal qui s’est tenue à Québec le 4 octobre dernier. Elle a été décernée par l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) dans la catégorie « Municipalités ou arrondissements de 25 000 à 74 999 habitants ».

Présent à la Conférence annuelle du loisir municipal, le maire Jean Martel était visiblement heureux du prix attribué à la Ville. « Je profite de ce prix pour remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cet événement sportif d’envergure, et ce, depuis 2016. J’espère vous voir aussi nombreux lors de notre prochain rendez-vous en 2019! » a-t-il indiqué. Les prix Excellence récompensent les municipalités, les villes ou les arrondissements pour leur réalisation et leur implication en matière de loisir municipal. Au total, 50 projets ont été déposés pour un total de 10 trophées Otium remis (prix Excellence).

Le mois dernier, la 3e édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville a accueilli près de 1200 participants, récoltant ainsi des recettes de l’ordre de 75 000 $. Trois organismes humanitaires locaux se sont partagés cette somme : le Centre de Répit-Dépannage aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier. Ces organisations effectuent un travail colossal qui permet de venir en aide aux Bouchervillois.