La Ville de Boucherville recherche des candidats pour la participation citoyenne

Vous êtes résidants de Boucherville et vous aimeriez contribuer à la vie municipale? La Ville de Boucherville vous invite à présenter votre candidature pour siéger au sein d’une commission de participation citoyenne. Relevant du conseil municipal, ces groupes sont formés d’une équipe multidisciplinaire dont les membres sont choisis parmi les résidants de Boucherville et nommés par le conseil.

Des postes bénévoles sont présentement à combler au sein des commissions suivantes :

Commission de toponymie de Boucherville

Son mandat est de recommander au conseil municipal des noms pour les rues, les boulevards, les avenues, les sentiers et autres voies de communication, les parcs, les monuments, les places, les zones et autres espaces publics, certains édifices publics et par extension, certains locaux à l’intérieur des édifices municipaux.

Commission Agenda 21

Son principal mandat est d’encadrer l’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et la mise à jour du Plan d’action en développement durable de la Ville. De plus, sur demande, elle peut recommander au conseil municipal des projets et initiatives reliés à l’environnement, dont la conservation et la mise en valeur des milieux naturels, ainsi qu’au développement durable.

L’une de ces commissions vous intéresse? Venez partager vos idées et contribuer au mieux-être de votre municipalité!

Dépôt de votre candidature

Vous avez jusqu’au 29 novembre pour nous faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à HYPERLINK “mailto:information@boucherville.ca” information@boucherville.ca en spécifiant dans l’objet le nom de la commission désirée. Vous pouvez également déposer votre dossier de candidature à la réception du Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins). Prenez note que seuls les candidats retenus seront contactés.

Pour la commission Agenda 21, vous devez spécifier le thème que vous aimeriez représenter parmi les suivants : développement communautaire et social, développement économique et emploi, milieux naturels, transport des personnes, sports et loisirs, gestion environnementale, agriculture urbaine et périurbaine, art, culture et patrimoine ou occupation du territoire et du paysage.

Pour plus de détails

Pour en savoir davantage sur le mandat et le mode de fonctionnement de ces comités, visitez le HYPERLINK “https://boucherville.ca/mairie/commissions-et-comites/participation-citoyenne/” boucherville.ca/participationcitoyenne.

(Source : Ville de Boucherville)