La Ville de Boucherville pose un autre geste dans le dossier de la SEGB

Le conseil municipal de Boucherville a adopté un règlement pour acquérir la créance de la Banque Laurentienne à l’égard de la Société d’exploitation des glaces de Boucherville au coût de 17,5 M $, lors de la récente séance mensuelle à l’hôtel de ville. Pour régler la note, la Ville pigera 9 M $ dans les excédents de fonctionnement et empruntera 8,5 M $ pour combler la différence. La Ville avait par ailleurs lancé un appel d’intérêt auprès du secteur privé en novembre afin de voir s’il y aurait une compagnie de gestion prête à reprendre en main l’administration du Complexe sportif Duval Auto. Les entreprises disposées à s’occuper de la gestion de ce centre avaient jusqu’au 14 décembre pour soumettre une proposition en ce sens.

À la première séance du conseil municipal de 2019, soit le 14 janvier prochain, la Ville rendra public sa décision quant au choix final des gestionnaires de cet établissement. S’il n’y a aucun intérêt de la part de gestionnaires privés, le Complexe sportif Duval Auto poursuivra ses activités sous la responsabilité de la municipalité. En d’autres termes, cette infrastructure sportive deviendra un centre sportif municipal. La Ville tient à la continuité des activités qui s’y tiennent car elle se doit d’offrir ce type de services aux citoyens.

À la suite du règlement de l’acquisition de la créance de l’institution financière, la semaine dernière, il y aura ouverture de registre à l’hôtel de ville du 14 au 18 janvier. Par la suite, le dossier suivra son cours afin que ce complexe sportif soit administré en bonne et due forme. Le Complexe sportif Duval Auto compte quatre patinoires et un centre de curling.