La Ville de Boucherville offre gratuitement les titres de transport hors pointe à ses résidants âgés de 65 ans et plus

Crédit photo : RTL

Accès 65 HORS POINTE : 18, 19 et 20 décembre

La Ville est heureuse d’offrir à ses résidants âgés de 65 ans et plus une nouvelle période de renouvellement des titres de transport hors pointe du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Les 18, 19 et 20 décembre, entre 9 h et 16 h 30, les personnes âgées de 65 ans et plus sont invitées à se présenter à la salle Pierre-Viger du Centre administratif Clovis-Langlois à Boucherville (hôtel de ville) pour se procurer ou pour renouveler gratuitement le titre de transport Accès 65 HORS POINTE pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019.

Qu’est-ce que le titre Accès 65 HORS POINTE?

Ce titre permet aux détenteurs de 65 ans et plus de se déplacer en transport en commun gratuitement hors des périodes de pointe, soit de 9 h à 15 h 30 la semaine, ainsi qu’en soirée dès 18 h 30, de même que les fins de semaine et les jours fériés.

Ce titre permet à son détenteur d’effectuer un nombre illimité de déplacements par autobus ou transport adapté, partout sur le territoire desservi par le RTL.

Procédures à suivre les 18, 19 et 20 décembre pour les résidants âgés de 65 ans et plus qui se présenteront au Centre administratif Clovis-Langlois :

SI VOUS NE POSSÉDEZ PAS LA CARTE OPUS (OBLIGATOIRE) – 15 $ (APPORTEZ DE L’ARGENT COMPTANT) Ayez en main le formulaire OPUS dûment complété, disponible sur place ou en ligne au boucherville.ca/horspointe. Une photo sera prise sur place.

Une preuve de résidence et une preuve d’identité valide avec photo.

Si vous ne possédez pas la carte opus (obligatoire), ayez la somme de 15 $ en argent comptant uniquement (aucun autre mode de paiement n’est accepté).

SI VOUS VOULEZ OBTENIR LE TITRE ACCÈS 65 HORS POINTE Ayez en main votre carte OPUS à tarif réduit avec photo.

Le formulaire de demande d’admissibilité au titre Accès 65 HORS POINTE complété, disponible sur place ou en ligne au boucherville.ca/horspointe.

Une preuve de résidence et une preuve d’identité valide avec photo.

Pour les citoyens n’ayant pu se présenter au Centre administratif Clovis-Langlois, voici les procédures à suivre à compter du 21 décembre :

POUR OBTENIR LA CARTE OPUS (OBLIGATOIRE) – 15 $

Présentez-vous à la billetterie du terminus Longueuil

Au terminus Centre-ville (Montréal)

POUR OBTENIR LE TITRE ACCÈS 65 HORS POINTE (SANS FRAIS ET INTÉGRÉ À VOTRE CARTE OPUS) Présentez-vous à la billetterie du terminus Longueuil

Au terminus Centre-ville (Montréal)

Transport adapté

Pour les résidants de Boucherville à mobilité réduite qui désirent avoir accès au transport adapté hors pointe gratuitement, ceux-ci doivent obligatoirement communiquer avec Sylvie Croteau, préposée du transport adapté du RTL au 450 670-2992, sélectionnez ensuite l’option 3. Pour toute question générale, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du RTL au 450 463-0131.

(Source : Ville de Boucherville)