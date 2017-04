La Ville de Boucherville offre des arbres à l’école Les Jeunes Découvreurs

Crédit photo : Ville de Boucherville

(Communiqué de la Ville de Boucherville)

Le 24 avril dernier, pour souligner le Jour de la Terre, la Ville de Boucherville a procédé à la plantation de trois arbres sur le terrain de l’école Les Jeunes Découvreurs, en présence des élèves du préscolaire et de la 6e année, du personnel de l’établissement ainsi que de membres du conseil municipal. Rappelons que cette initiative est déployée à chaque année par la Ville de Boucherville sur le terrain d’une des écoles de son territoire.

Les essences choisies

Trois essences ont été choisies par la direction de l’établissement d’enseignement. Il s’agit du ginkgo biloba, de l’érable rouge et du chêne écarlate. Ces espèces d’arbres sont rustiques, résistantes aux insectes et aux maladies, adaptées aux sols argileux bouchervillois et possèdent une valeur ornementale très élevée. Elles sont également reconnues pour leur longévité.

Implication de la municipalité

La Ville de Boucherville déploie de nombreuses actions ayant des retombées environnementales positives. Le Jour de la Terre est une occasion toute désignée pour procéder à la plantation d’arbres qui deviendront majestueux à maturité, qui ajouteront de la valeur au quartier et qui diversifieront la forêt urbaine. La Ville de Boucherville est fière d’offrir un environnement sain aux Bouchervillois ainsi qu’aux générations futures.

Précisons que deux des arbres ont été offerts par la Ville et que les frais du troisième ont été assumés par l’école Les Jeunes Découvreurs.