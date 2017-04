La Ville de Boucherville lance la 2e édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville

(Communiqué Ville de Boucherville)

Forte du succès de l’année dernière qui regroupait près de 600 participants, la Ville de Boucherville est heureuse de lancer la 2e édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville, le 1er octobre prochain. Cet événement sportif caritatif sera cette année au profit de trois organismes humanitaires de Boucherville : le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Maison de soins palliatifs Source Bleue et le Centre d’hébergement Jeanne-Crevier.

Deux nouveautés cette année

L’événement accueillera cette année deux nouveautés : des épreuves de triathlon, soit natation, vélo et course. La portion natation se déroulera au nouveau Centre sportif Pierre-Laporte, comptant 18 couloirs de 25 mètres.La Coupe Québec Duathlon sur distance sprint avec sillonnage qui servira de qualification en vue des Championnats du monde 2018 au Danemark. Deux places par groupe d’âge chez les hommes et chez les femmes seront en jeu.

Le Triathlon-Duathlon de Boucherville, qui offre des épreuves pour tous les niveaux, s’adresse autant aux athlètes, aux familles qu’aux débutants. Vous trouverez parmi les 21 catégories offertes celle qui vous conviendra.

« Avec l’ouverture prochaine du Centre sportif Pierre-Laporte, nous sommes heureux d’ajouter cette année des épreuves de triathlon à cet événement sportif d’envergure. En plus de promouvoir de saines habitudes de vie, la Ville de Boucherville est fière de pouvoir offrir un levier financier à trois grands organismes bouchervillois qui accomplissent un travail fort important. Ainsi, le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Maison de soins palliatifs Source Bleue et le Centre d’hébergement Jeanne-Crevier se partageront en parts égales les dons reçus. », a mentionné le maire Jean Martel.

Information générale

Dimanche 1er octobre 2017

Départ du parc Pierre-Laporte, 490, chemin du Lac

Beau temps, mauvais temps!

Inscription (dès maintenant) et renseignements au boucherville.ca/triathlon :

Pour chaque catégorie, il y a trois distances à parcourir selon la séquence;

Les règlements sont ceux de Triathlon Québec, et ce, pour toutes les épreuves;

Les cartes des différents parcours seront prochainement accessibles au boucherville.ca/triathlon;

L’horaire final sera disponible le 28 septembre à partir de midi au boucherville.ca/triathlon.

Les frais d’inscription incluent :

Dossard;

Chronométrage à puce;

Point de rafraîchissement;

Services de premiers soins et de sécurité sur les parcours;

Médaille de participation;

Chandail technique;

Cadeaux à tous les participants;

Repas sur le site.

Non inclus, obligatoire et non remboursable :

Frais d’adhésion d’un jour à Triathlon Québec (pour les non-membres d’une fédération de triathlon);

Frais de transaction.

Appel aux entreprises

Le Triathlon-Duathlon de Boucherville offre une catégorie « Entreprise ». L’équipe peut être formée de deux ou trois participants selon les disciplines. Rassemblez vos collègues!

Recherche de bénévoles

De nombreux postes sont offerts, que ce soit à la tente d’alimentation, à la zone de transition ou encore pour assurer la sécurité des participants sur les parcours.

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe de bénévoles, voici trois façons de vous inscrire : en ligne au boucherville.ca/triathlon via le formulaire d’inscription;

par téléphone auprès de Mme Jocelyne Rondeau, agente de soutien aux organismes du Centre d’action bénévole de Boucherville, 450 655-9081, poste 232;

par courriel à HYPERLINK « mailto:j.rondeau@cabboucherville.ca » j.rondeau@cabboucherville.ca.

Renseignements

boucherville.ca/triathlon

triathlon@boucherville.ca

450 449-8100, poste 8019