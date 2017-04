La Ville de Boucherville contribue au Fonds des municipalités pour la biodiversité

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) et la Fondation de la faune du Québec (Fondation) annoncent la création du tout nouveau Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB). Elles ont uni leurs efforts et mis à profit leur expertise pour développer un outil permettant aux municipalités et aux communautés du Québec de se donner les moyens d’agir concrètement face aux grands défis environnementaux actuels que sont la lutte aux changements climatiques et la perte de la biodiversité.

« Avec la mise en place du Fonds MB, nous soutenons et mettons à profit le leadership, la créativité et le dynamisme des municipalités et des communautés du Québec en matière de protection de l’environnement. Le Fonds MB, c’est un investissement de1 $ par année et par foyer pour lutter contre les changements climatiques et la perte de la diversité biologique par la conservation et la mise en valeur nos milieux naturels», explique Alain Branchaud, directeur général de la SNAP Québec.

Le mécanisme du Fonds MB est simple. Chaque municipalité participante, sur une base volontaire, verse un montant équivalent à 1 $ par ménage par année dans un fonds qui lui est réservé. Elle pourra ensuite utiliser les sommes accumulées pour réaliser des projets de protection des milieux naturels à portée locale, régionale ou provinciale, en collaboration avec des partenaires du milieu. Un des atouts du Fonds MB est qu’il est appelé à fructifier grâce à l’apport de divers partenaires qui voudront y contribuer. « La Fondation de la faune du Québec est fière d’annoncer qu’elle majorera de 25 % les montants cumulés par les municipalités dans le fonds MB, jusqu’à concurrence de 100 000 $ par année pour les cinq prochaines années. Cet argent sera redistribué au prorata entre les municipalités participantes. Ce projet s’inscrit dans notre mission de protection et de mise en valeur de la faune et de ses habitats et nous sommes fiers d’y contribuer », souligne André Martin, président-directeur général de la Fondation de la faune.

Les Fonds MB seront administrés par la Fondation de la faune qui a développé une solide expertise de gestionnaire de fonds et de programmes d’aide depuis le début de ses activités en 1987. La Ville de Boucherville est la toute première ville au Québec à contribuer au Fonds MB. « Le conseil municipal de Boucherville s’est engagé en 2009 à mettre en place un Agenda 21, un plan de développement durable qui favorise la réalisation de nouvelles actions afin de faire face, entre autres, aux changements climatiques, environnementaux et sociaux. La Ville de Boucherville favorise les initiatives visant à protéger l’environnement afin d’offrir aux Bouchervillois d’aujourd’hui et de demain un environnement sain et une qualité de vie exceptionnelle. C’est donc dans un objectif de préservation de l’environnement que le conseil municipal est fier d’adhérer au Fonds des municipalités pour la biodiversité », mentionne la conseillère municipale déléguée aux dossiers environnementaux, Anne Barabé.