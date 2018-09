La Vente de garage des artistes au profit de la Fondation Véro & Louis ce samedi

Crédit photo : Courtoisie

La Vente de garage des artistes au profit de la Fondation Véro & Louis est de retour ! Présentée par Lowe’s Canada en partenariat COOKINA, LesPAC, la ville de Longueuil et ROUGE FM, la Vente de garage des artistes aura lieu le 22 septembre prochain, dès 10h, sur l’esplanade de la Place Charles-Le Moyne du métro Longueuil.

Le public est convié à une vente de garage gigantesque où l’on pourra se procurer des objets ayant appartenu à leurs personnalités préférées. Plusieurs artistes dont Sarah-Jeanne Labrosse, Phil Roy, Marilou, Bianca Gervais, Kim Thuy, Dominic Arpin et Sophie Prégent ont gentiment accepté d’offrir des articles personnels qui seront satisfaire les gens qui se seront déplacés.

Sur place, il y a aura de l’animation pour les enfants, des camions-restaurants et des prestations musicales. Le public pourra aussi profiter des photomathons pour prendre des photos avec certaines personnalités.

De plus, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez participer à l’encan virtuel de La Vente de garage des artistes : verolouis.followmybid.com

En espérant vous y voir en grand nombre !