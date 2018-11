La valeur moyenne des résidences de Sainte-Julie augmente de 5,7 %

Suite au dépôt du rôle d’évaluation foncière 2019-2020-2021, la Ville de Sainte-Julie annonce que la valeur moyenne des résidences julievilloises a augmenté de 5,7 % et que les citoyens peuvent dès maintenant consulter le site Web pour connaître les détails relatifs à leur propriété.

Le rôle d’évaluation produit par la firme spécialisée Évimbec ltée, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, est basé sur les conditions qui prévalaient sur le marché immobilier au 1er juillet 2017. Selon ces données, la valeur totale du parc immobilier de Sainte-Julie se chiffre maintenant à 3 978 001 900 $, toutes catégories confondues, ce qui représente une hausse moyenne de 5,9 % par rapport au rôle d’évaluation précédent, c’est-à-dire la variation du marché entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2017.

Pour le secteur résidentiel, la hausse de la valeur globale des propriétés a progressé de 5,7 %. En ce qui a trait au secteur locatif, les immeubles de 6 logements et plus voient pour leur part leur valeur globale augmenter en moyenne de 7,4 %.

Dans le secteur non résidentiel, la valeur globale des immeubles commerciaux et à bureaux a augmenté de 6,2 % tandis que cette hausse moyenne se chiffre à 7,1 % pour les immeubles industriels.

Impacts sur la taxation

Une modification de la valeur d’une propriété au rôle d’évaluation n’indique pas une augmentation ou une diminution proportionnelle du compte de taxes de cette propriété.

En effet, au moment d’adopter le budget au mois de décembre prochain, le conseil municipal ajustera le taux de taxes de 2019 afin de compenser la hausse moyenne de 5,7 % de la valeur de la résidence unifamiliale moyenne. En comparant la variation de la valeur de sa propriété à ce taux de référence, chaque citoyen est ainsi en mesure d’anticiper la diminution, le maintien ou l’augmentation de son compte de taxes 2019 suite au dépôt du rôle d’évaluation.

Il est possible de consulter le rôle d’évaluation en ligne sur ce lien : https://bit.ly/2F6MKHG.

La date limite pour le dépôt d’une demande de révision du rôle d’évaluation foncière est le 30 avril 2019.